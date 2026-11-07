Hyundai запатентувала колеса, які самі закривають спиці на швидкості

Як повідомляє видання Carscoops із посиланням на Відомство з патентів і товарних знаків США, компанії Hyundai та Kia отримали спільний патент під номером 12,779,902 B2. Документ, офіційно затверджений 3 листопада 2026 року, описує складний механізм, здатний перемикатися між відкритою та закритою конфігураціями диска прямо під час руху.

Звичайні автомобільні колеса завжди були компромісом для інженерів. Відкриті спиці чудово пропускають повітря для охолодження гальмівних колодок, але створюють шалений опір вітру, тоді як суцільні диски ідеальні для аеродинаміки, проте швидко призводять до перегріву гальм.



Як працює розумне колесо

Базова концепція корейців виявилася доволі хитрою. За класичними нерухомими спицями інженери розмістили окремий блок із центральним кільцем, що обертається, та набором спеціальних лопатей.

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Коли кільце повертається в одному напрямку, лопаті висуваються і повністю перекривають щілини між спицями, роблячи колесо максимально обтічним. Щойно потреба в аеродинаміці зникає, механізм ховає заслінки назад, відкриваючи шлях холодному повітрю до гальмівних супортів.

У патентній заявці Hyundai пропонує відразу кілька варіантів керування цією системою. Рухати заслінки можуть компактні електромотори, гідравліка, пневматичні актуатори або навіть спеціальні сплави з пам'яттю форми, які змінюють свій розмір під дією електричного струму.



Економія ціною ускладнення конструкції

На трасових швидкостях саме колеса та шини генерують близько 25% усього аеродинамічного опору автомобіля. Зменшення цього показника дасть відчутний приріст запасу ходу як для електромобілів, так і для традиційних машин із ДВЗ. На шосе водії гальмують рідше, тому закриті диски там абсолютно безпечні. А от у міських заторах чи під час спуску з гірського перевалу система автоматично відкриє спиці.

Звісно, наявність власного блоку керування та рухомих деталей у кожному колесі робить конструкцію дуже складною. Якщо такий диск потрапить у серйозну яму, вартість його ремонту чи заміни може неприємно вразити власника. Нагадаємо, що поки це лише патент, і Hyundai не називає точних термінів появи технології на серійних авто. Проте в умовах жорсткої боротьби за кожен кілометр запасу ходу, подібні інновації мають усі шанси дістатися конвеєра найближчими роками.