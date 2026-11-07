Hyundai запатентовала колеса, которые сами закрывают спицы на скорости

Как сообщает издание Carscoops со ссылкой на Ведомство по патентам и товарным знакам США, Hyundai и Kia получили общий патент под номером 12,779,902 B2. Документ, официально утвержденный 3 ноября 2026 г., описывает сложный механизм, способный переключаться между открытой и закрытой конфигурациями диска прямо во время движения.

Обычные автомобильные колеса всегда являлись компромиссом для инженеров. Открытые спицы отлично пропускают воздух для охлаждения тормозных колодок, но создают яростное сопротивление ветру, тогда как сплошные диски идеальны для аэродинамики, однако быстро приводят к перегреву тормозов.



Как работает умное колесо

Базовая концепция корейцев оказалась достаточно хитрой. За классическими неподвижными спицами инженеры разместили отдельный блок с вращающимся центральным кольцом и набором специальных лопастей.

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Когда кольцо поворачивается в одном направлении, лопасти выдвигаются и полностью перекрывают щели между спицами, делая колесо максимально обтекаемым. Как только потребность в аэродинамике исчезает, механизм прячет заслонки назад, открывая путь холодному воздуху к тормозным суппортам.

В патентной заявке Hyundai предлагает сразу несколько вариантов управления этой системой. Двигать заслонки могут компактные электромоторы, гидравлики, пневматические актуаторы или даже специальные сплавы с памятью формы, изменяющие свой размер под действием электрического тока.



Экономия ценой усложнения конструкции

На трассовых скоростях именно колеса и шины генерируют около 25% всего аэродинамического сопротивления автомобиля. Уменьшение этого показателя даст ощутимый прирост запаса хода как для электромобилей, так и традиционных машин с ДВС. На шоссе водители тормозят реже, поэтому закрытые диски там абсолютно безопасны. А вот в городских пробках или при спуске с горного перевала система автоматически откроет спицы.

Конечно, наличие собственного блока управления и подвижных деталей в каждом колесе делает конструкцию очень сложной. Если такой диск попадет в серьезную яму, стоимость ремонта или замены может неприятно поразить владельца. Напомним, что пока это только патент, и Hyundai не называет точных сроков появления технологии на серийных авто. Однако в условиях жесткой борьбы за каждый километр запаса хода подобные инновации имеют все шансы добраться до конвейера в ближайшие годы.