Infiniti готує прем’єру нового кросовера QX65

Компанія Infiniti офіційно підтвердила швидкий дебют абсолютно нового купеподібного кросовера Infiniti QX65, який стане ідейним наступником легендарного Infiniti FX. Прем’єра моделі відбудеться вже наступного тижня, а ринковий запуск запланований на літо 2026 року як модель 2027 року.
ФОТО: Infiniti|

Тизер нового Infiniti QX65

Данило Северенчук
18 березня, 19:20
Новий Infiniti QX65 побудований на базі Infiniti QX60, але отримав значно більш емоційний і спортивний вигляд. Серед ключових особливостей екстер’єру розділена передня оптика, новий передній бампер із масивнішою решіткою радіатора, додатковий повітрозабірник у нижній частині, похила лінія даху у стилі купе, компактніші вікна та масивні задні стійки й унікальні задні ліхтарі, повідомляє Autoevolution.

Інтер’єр: знайомий комфорт і технології

Салон новинки багато в чому повторює Infiniti QX60, пропонуючи сучасний рівень оснащення та комфорту. Очікується цифрова панель із двома 12,3-дюймовими дисплеями, шкіряна оббивка, преміальна аудіосистема та покращені матеріали оздоблення. Таким чином, Infiniti QX65 поєднуватиме стиль купе з практичністю повнорозмірного SUV.

Двигуни та технічна частина

На старті продажів Infiniti QX65 отримає 2,0-літровий турбований чотирициліндровий двигун потужністю близько 268 к.с. і 387 Нм крутного моменту. У парі з ним працюватимуть 9-ступенева автоматична коробка передач й передній або опційний повний привід. Згодом у лінійці з’явиться і потужніший 3,5-літровий V6 приблизно на 300 к.с., що розширить вибір для покупців.

Дата прем’єри та дебют на автошоу

Офіційна онлайн-презентація Infiniti QX65 відбудеться 26 березня, а публічний дебют пройде в рамках міжнародного Автошоу у Нью-Йорку 2026, який триватиме з 3 по 12 квітня. Продажі стартують уже влітку 2026 року. Поява Infiniti QX65 фактично означає повернення Infiniti до сегмента купе-кросоверів, який бренд свого часу популяризував завдяки Infiniti FX. Нова модель має всі шанси повторити цей успіх, поєднавши сучасні технології, преміальний комфорт і впізнаваний дизайн.

