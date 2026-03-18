Infiniti готує прем’єру нового кросовера QX65

Новий Infiniti QX65 побудований на базі Infiniti QX60, але отримав значно більш емоційний і спортивний вигляд. Серед ключових особливостей екстер’єру розділена передня оптика, новий передній бампер із масивнішою решіткою радіатора, додатковий повітрозабірник у нижній частині, похила лінія даху у стилі купе, компактніші вікна та масивні задні стійки й унікальні задні ліхтарі, повідомляє Autoevolution.

Інтер’єр: знайомий комфорт і технології

Салон новинки багато в чому повторює Infiniti QX60, пропонуючи сучасний рівень оснащення та комфорту. Очікується цифрова панель із двома 12,3-дюймовими дисплеями, шкіряна оббивка, преміальна аудіосистема та покращені матеріали оздоблення. Таким чином, Infiniti QX65 поєднуватиме стиль купе з практичністю повнорозмірного SUV.

Двигуни та технічна частина

На старті продажів Infiniti QX65 отримає 2,0-літровий турбований чотирициліндровий двигун потужністю близько 268 к.с. і 387 Нм крутного моменту. У парі з ним працюватимуть 9-ступенева автоматична коробка передач й передній або опційний повний привід. Згодом у лінійці з’явиться і потужніший 3,5-літровий V6 приблизно на 300 к.с., що розширить вибір для покупців.

Дата прем’єри та дебют на автошоу

Офіційна онлайн-презентація Infiniti QX65 відбудеться 26 березня, а публічний дебют пройде в рамках міжнародного Автошоу у Нью-Йорку 2026, який триватиме з 3 по 12 квітня. Продажі стартують уже влітку 2026 року. Поява Infiniti QX65 фактично означає повернення Infiniti до сегмента купе-кросоверів, який бренд свого часу популяризував завдяки Infiniti FX. Нова модель має всі шанси повторити цей успіх, поєднавши сучасні технології, преміальний комфорт і впізнаваний дизайн.