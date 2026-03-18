Infiniti готовит премьеру нового кроссовера QX65

Новый Infiniti QX65 построен на базе Infiniti QX60, но получил значительно более эмоциональный и спортивный вид. Среди ключевых особенностей экстерьера разделенная передняя оптика, новый передний бампер с массивной решеткой радиатора, дополнительный воздухозаборник в нижней части, наклонная линия крыши в стиле купе, компактные окна и массивные задние стойки и уникальные задние фонари, сообщает Autoevolution.

Интерьер: знакомый комфорт и технологии

Салон новинки во многом повторяет Infiniti QX60, предлагая современный уровень оснащения и комфорта. Ожидается цифровая панель с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, кожаная обивка, премиальная аудиосистема и улучшенные материалы отделки. Таким образом, Infiniti QX65 будет сочетать стиль купе с практичностью полноразмерного SUV.

Двигатели и техническая часть

На старте продаж Infiniti QX65 получит 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью около 268 л.с. и 387 Нм крутящего момента. В паре с ним будут работать 9-ступенчатая автоматическая коробка передач и передний или опциональный полный привод. Впоследствии в линейке появится и более мощный 3,5-литровый V6 примерно на 300 л.с., что расширит выбор для покупателей.

Дата премьеры и дебют на автошоу

Официальная онлайн-презентация Infiniti QX65 состоится 26 марта, а публичный дебют пройдет в рамках международного Автошоу в Нью-Йорке 2026, который продлится с 3 по 12 апреля. Продажи стартуют уже летом 2026 года. Появление Infiniti QX65 фактически означает возвращение Infiniti к сегменту купе-кроссоверов, который бренд в свое время популяризировал благодаря Infiniti FX. Новая модель имеет все шансы повторить этот успех, соединив современные технологии, премиальный комфорт и узнаваемый дизайн.