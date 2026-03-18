Infiniti готовит премьеру нового кроссовера QX65

Компания Infiniti официально подтвердила скорый дебют совершенно нового купеобразного кроссовера Infiniti QX65, который станет идейным преемником легендарного Infiniti FX. Премьера модели состоится уже на следующей неделе, а рыночный запуск запланирован на лето 2026 года как модель 2027 года.
Infiniti создает новый спортивный седан с механической коробкой передач: что о нем известно

ФОТО: Infiniti|

Тизер нового Infiniti QX65

Данила Северенчук
18 марта, 19:20
Новый Infiniti QX65 построен на базе Infiniti QX60, но получил значительно более эмоциональный и спортивный вид. Среди ключевых особенностей экстерьера разделенная передняя оптика, новый передний бампер с массивной решеткой радиатора, дополнительный воздухозаборник в нижней части, наклонная линия крыши в стиле купе, компактные окна и массивные задние стойки и уникальные задние фонари, сообщает Autoevolution.

Читайте также: Infiniti создает новый спортивный седан с механической коробкой передач: что о нем известно

Интерьер: знакомый комфорт и технологии

Салон новинки во многом повторяет Infiniti QX60, предлагая современный уровень оснащения и комфорта. Ожидается цифровая панель с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, кожаная обивка, премиальная аудиосистема и улучшенные материалы отделки. Таким образом, Infiniti QX65 будет сочетать стиль купе с практичностью полноразмерного SUV.

Двигатели и техническая часть

На старте продаж Infiniti QX65 получит 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью около 268 л.с. и 387 Нм крутящего момента. В паре с ним будут работать 9-ступенчатая автоматическая коробка передач и передний или опциональный полный привод. Впоследствии в линейке появится и более мощный 3,5-литровый V6 примерно на 300 л.с., что расширит выбор для покупателей.

Также интересно: Infiniti установила двигатель GT-R мощностью 1000 “лошадок” в QX80

Дата премьеры и дебют на автошоу

Официальная онлайн-презентация Infiniti QX65 состоится 26 марта, а публичный дебют пройдет в рамках международного Автошоу в Нью-Йорке 2026, который продлится с 3 по 12 апреля. Продажи стартуют уже летом 2026 года. Появление Infiniti QX65 фактически означает возвращение Infiniti к сегменту купе-кроссоверов, который бренд в свое время популяризировал благодаря Infiniti FX. Новая модель имеет все шансы повторить этот успех, соединив современные технологии, премиальный комфорт и узнаваемый дизайн.

