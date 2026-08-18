Інклюзивні шкільні автобуси стали пріоритетними: що показало дослідження Авто24

Дніпропетровщина винятком не стала: 17 серпня область отримала одразу 13 пасажирських автобусів інклюзивного виконання, пристосованих для перевезення учнів у кріслах колісних.

За інформацією обласної військової адміністрації, машини розподілили між закладами освіти Дніпровського, Кам’янського, Криворізького, Павлоградського та Самарівського районів.

13 автобусів – українського виробництва

Виробника в офіційному повідомленні не називають, однак за фотографіями можна ідентифікувати продукцію Запорізького автомобілебудівного заводу. На це вказують емблема ЗАЗу, характерні риси передньої частини, шрифт бортового напису та конфігурація дверей.

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Форма кузова відповідає моделі ЗАЗ A08, яка стала базовою і для модифікації A08В2В-20. Автобус побудований на китайському шасі AsiaStar, але має кузов власної конструкції.

Запорізька "двадцятка" з салоном інклюзивного виконання. Фото: Дніпропетровська ОВА

У шкільному виконанні передбачені жовтий колір, проблискові маячки, ремені безпеки на кожному сидінні та спеціальне обладнання салону, одне з них – ліфтова платформа в задніх дверях навпроти накопичувальної зони.

Інклюзивна версія A08В2В-20 розрахована на 19 учнів, супроводжуючого та одне місце для пасажира в кріслі колісному. Також передбачена модифікація з двома такими місцями.

Під капотом – 3-літровий турбодизель Weichai WP3NQ140E50 потужністю 135 к. с. (Euro 5), який працює в парі з 5-ступеневою механічною коробкою передач. Заявлена середня витрата пального становить 12,25 л/100 км.

Схема розміщення учнівських пасажирських крісел та місця для крісла колісного в задній накопичувальній зоні A08В2В-20. Ілюстрація: umgukravto.com.ua

Такі автобуси, як і не менш популярні чернігівські "Еталони" чи черкаські "Атамани" шкільного виконання, поступово приходять на заміну старим та доволі ненажерливим щодо пального ПАЗам.

Чому інклюзивні автобуси стали пріоритетними

Масштабніше замовлення автобусів для дітей з особливими освітніми потребами пов’язане зі змінами у державній програмі субвенцій та залученням коштів ЄС у межах Ukraine Facility.

У 2026 році Кабінет Міністрів оновив правила розподілу 2 млрд грн державної субвенції, запровадивши публічний інвестиційний проєкт "Безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні автобуси".

Головна зміна полягає в тому, що заклади, де навчаються діти з особливими освітніми потребами (ООП), отримали пріоритетне право на забезпечення транспортом.

До початку навчання автобуси мають бути готові

Підготовка шкільного транспорту до нового 2026/2027 навчального року набула масштабного характеру. Моніторинг Авто24 показує: серед нових закупівель дедалі частіше з’являються автобуси, обладнані місцями для дітей у кріслах колісних.

Ситуація в окремих областях напередодні навчального року:

Дніпропетровська область – вчора, 17 серпня, отримала одним пакетом 13 нових інклюзивних автобусів.

Одеська область – обласна військова адміністрація уклала масштабні угоди на закупівлю транспорту за співфінансуванням у межах Ukraine Facility. Наприкінці літа розподілено перші партії з 26 та 33 шкільних автобусів. Умовами закупівель передбачена інклюзивність – щонайменше два спеціалізовані місця в салоні кожної машини.

Полтавська область – для підвезення учнів область закупила 23 автобуси, з яких 12 є повністю інклюзивними. Громади регіону почали отримувати їх у першій половині серпня.

Інклюзивні автобуси A08В2В-20 мають спеціальні підіймачі та місця для школярів, які користуються кріслами колісними. Фото: Полтавська ОВА

Чернігівська область – цей прифронтовий регіон активно оновлює парк безбар’єрного транспорту. На початку серпня Вертіївська, Бобровицька та Варвинська громади отримали три нові інклюзивні шкільні автобуси для підвезення дітей до опорних закладів.

Київська область – у середині серпня громадам передали партію з 29 автобусів, сім із яких – спеціалізований інклюзивний транспорт для дітей з особливими освітніми потребами.

Інклюзія плюс безпека

Зміни в закупівлях відбуваються на тлі трансформації шкільної мережі. Насамперед автобуси спрямовують до закладів, які з 2027 року мають стати академічними ліцеями, а також туди, де організовується підвезення дітей із реорганізованих сільських шкіл.

Водночас через війну значна частина автопарку громад була знищена, пошкоджена або передана на потреби ЗСУ. Тому новий транспорт купують передусім для тих маршрутів, де є безпечні умови, зокрема укриття, необхідні для повернення дітей до очного навчання.

Окремим фактором стало й фінансування Євросоюзу. Ukraine Facility передбачає дотримання принципів безбар’єрності, що безпосередньо вплинуло на формування заявок та вимог до нового шкільного транспорту.

Тож цьогорічна тенденція виглядає цілком логічно: шкільний автобус для держави та громад уже не просто засіб підвезення дітей, а частина системи безбар’єрної та безпечної освіти.