Инклюзивные школьные автобусы стали приоритетными: что показало исследование Авто24

Днепропетровщина исключением не стала: 17 августа область получила сразу 13 пассажирских автобусов инклюзивного исполнения, приспособленных для перевозки учащихся в креслах колесных.

По информации областной военной администрации, машины распределили между учебными заведениями Днепровского, Каменского, Криворожского, Павлоградского и Самаровского районов.

13 автобусов – украинского производства

Производителя в официальном сообщении не называют, однако по фотографиям можно идентифицировать продукцию Запорожского автомобилестроительного завода. Это указывает эмблема ЗАЗа, характерные черты передней части, шрифт бортовой надписи и конфигурация двери.

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Форма кузова соответствует модели ЗАЗ A08, ставшей базовой и для модификации A08В2В-20. Автобус построен на китайском шасси AsiaStar, но имеет кузов своей конструкции.

Запорожская "двадцатка" с салоном инклюзивного исполнения. Фото: Днепропетровская ОВА

В школьном исполнении предусмотрены желтый цвет, проблесковые маячки, ремни безопасности на каждом сидении и специальное оборудование салона, одно из них – лифтовая платформа в задней двери напротив накопительной зоны.

Инклюзивная версия A08В2В-20 рассчитана на 19 учащихся, сопровождающего и одно место для пассажира в колесном кресле. Также предусмотрена модификация с двумя местами.

Под капотом – 3-литровый турбодизель Weichai WP3NQ140E50 мощностью 135 л. (Euro 5), работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Заявленный средний расход горючего составляет 12,25 л/100 км.

Схема размещения пассажирских кресел учащихся и места для колесного кресла в задней накопительной зоне A08В2В-20. Иллюстрация: umgukravto.com.ua

Такие автобусы, как и не менее популярны черниговские "Эталоны" или черкасские "Атаманы" школьного исполнения, постепенно приходят на замену старым и довольно прожорливым по отношению к топливу ПАЗам.

Почему инклюзивные автобусы стали приоритетными

Более масштабный заказ автобусов для детей с особыми образовательными потребностями связан с изменениями в государственной программе субвенций и привлечением средств ЕС в рамках Ukraine Facility.

В 2026 году Кабинет Министров обновил правила распределения 2 млрд грн государственной субвенции, введя публичный инвестиционный проект "Беспрепятственный доступ к качественному образованию – школьные автобусы".

Главное изменение состоит в том, что учреждения, где учатся дети с особыми образовательными потребностями (ООП), получили приоритетное право на обеспечение транспортом.

К началу обучения автобусы должны быть готовы

Подготовка школьного транспорта к новому 2026/2027 учебному году приобрела масштабный характер. Мониторинг Авто24 показывает: среди новых закупок все чаще появляются автобусы, оборудованные местами для детей в колесных креслах.

Ситуация в отдельных областях накануне учебного года:

Днепропетровская область – вчера, 17 августа, получила одним пакетом 13 новых инклюзивных автобусов.

Одесская область – областная военная администрация заключила масштабные соглашения по закупке транспорта по софинансированию в рамках Ukraine Facility. В конце лета распределены первые партии из 26 и 33 школьных автобусов. Условиями закупок предусмотрена инклюзивность – по меньшей мере два специализированных места в салоне каждой машины.

Полтавская область – для подвоза учеников область закупила 23 автобуса, из которых 12 полностью инклюзивные. Громады региона стали получать их в первой половине августа.

Инклюзивные автобусы A08В2В-20 имеют специальные подъемники и места для школьников, которые пользуются креслами колесными. Фото: Полтавская ОВА

Черниговская область – этот прифронтовый регион активно обновляет парк безбарьерного транспорта. В начале августа Вертиевская, Бобровицкая и Варвинская громады получили три новых инклюзивных школьных автобуса для подвоза детей в опорные заведения.

Киевская область – в середине августа громадам передали партию из 29 автобусов, семь из которых – специализированный инклюзивный транспорт для детей с особыми образовательными потребностями.

Инклюзия плюс безопасность

Изменения закупок происходят на фоне трансформации школьной сети. В первую очередь, автобусы направляют в заведения, которые с 2027 года должны стать академическими лицеями, а также туда, где организуется подвоз детей из реорганизованных сельских школ.

В то же время из-за войны значительная часть автопарка громад была уничтожена, повреждена или передана на нужды ВСУ. Поэтому новый транспорт покупают прежде всего для тех маршрутов, где есть безопасные условия, в частности укрытия, необходимые для возвращения детей к очной учебе.

Отдельным фактором стало и финансирование Евросоюза. Ukraine Facility предусматривает соблюдение принципов безбарьерности, что повлияло на формирование заявок и требований к новому школьному транспорту.

Поэтому тенденция этого года выглядит вполне логично: школьный автобус для государства и громад уже не просто средство подвоза детей, а часть системы безбарьерного и безопасного образования.