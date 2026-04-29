Ірпінь в очікуванні перших електробусів: хто розщедрився – у відео

Передача техніки з Азербайджану відбулася під час офіційного візиту української делегації до Баку. Йдеться про машини китайського виробника BYD.

Однак ці автобуси лише наполовину китайські. Як повідомляє інформаційне держагентство Азербайджану "Азертадж", усі подаровані автобуси BYD зібрані на новому заводі Azerbaijan Energy Automotive Factory, відкритому восени 2025 року.

Компактні та ефективні

Модель не вказана, але з фото вгадуються риси BYD eBus K7. Ці електробуси належать до класу "міді" – компактних міських машин довжиною близько 8,5 - 8,7 метра. Вони розраховані на перевезення 50-60 пасажирів, із яких до 26 можуть сидіти.

Транспорт повністю низькопідлоговий, що забезпечує зручний доступ для людей в кріслах колісних та батьків із візками. Є система нахилу підлоги до канту тротуару на зупинках.

Основні технічні параметри:

запас ходу – до 200–250 км на одному заряді;

батарея – літій-залізо-фосфатна (LFP), одна з найбезпечніших у світі;

потужність – близько 150–180 кВт;

швидка зарядка – 2–4 години, стандарт CCS2).

Низькопідлогові китайсько-азейбарджаньскі автобуси BYD eBus K7. Фото: Азертадж

Екологія і комфорт

Головна перевага нового транспорту – повна відсутність шкідливих викидів і майже безшумна робота. Це особливо важливо для міста, яке активно відновлюється після бойових дій і прагне сучасної екологічної інфраструктури.

Електробуси також оснащені кондиціонерами, системами опалення, електронними табло та USB-портами для пасажирів.

Де вони курсуватимуть

Наразі конкретні маршрути ще не оголошені - триває підготовка до запуску. Водночас у місті вже визначили пріоритети:

маршрути з найбільшим пасажиропотоком;

внутрішньоміські напрямки зі складною логістикою;

зони поблизу парків і соціальних об’єктів.

Компактні габарити електробусів роблять їх зручними для вузьких вулиць Ірпеня.

Перший крок до електромобільності

У громаді розглядають нові машини як старт створення власного міського автопарку. Це може зменшити залежність від приватних перевізників і стабілізувати тарифи.

Фактично Ірпінь лише починає перехід до електротранспорту – і ці п’ять автобусів можуть стати тестом для майбутнього масштабування екологічних перевезень.