Ирпень в ожидании первых электробусов: кто раскошелился – в видео

Передача техники из Азербайджана состоялась во время официального визита украинской делегации в Баку. Речь идет о машинах китайского производителя BYD.

Однако эти автобусы лишь наполовину китайские. Как сообщает информационное госагентство Азербайджана "Азертадж", все подаренные автобусы BYD собраны на новом заводе Azerbaijan Energy Automotive Factory, открытом осенью 2025 года.

Компактные и эффективные

Модель не указана, но по фото угадываются черты BYD eBus K7. Эти электробусы относятся к классу "миди" – компактных городских машин длиной около 8,5 - 8,7 метра. Они рассчитаны на перевозку 50-60 пассажиров, из которых до 26 могут сидеть.

Транспорт полностью низкопольный, что обеспечивает удобный доступ для людей в креслах колесных и родителей с колясками. Есть система наклона пола к канту тротуара на остановках.

Основные технические параметры:

запас хода – до 200–250 км на одном заряде;

батарея – литий-железо-фосфатная (LFP), одна из самых безопасных в мире;

мощность – около 150–180 кВт;

быстрая зарядка – 2–4 часа, стандарт CCS2).

Низкопольные китайско-азейбарджанские автобусы BYD eBus K7. Фото: Азертадж

Экология и комфорт

Главное преимущество нового транспорта – полное отсутствие вредных выбросов и почти бесшумная работа. Это особенно важно для города, который активно восстанавливается после боевых действий и стремится к современной экологической инфраструктуре.

Электробусы также оснащены кондиционерами, системами отопления, электронными табло и USB-портами для пассажиров.

Где они будут курсировать

Сейчас конкретные маршруты еще не объявлены - идет подготовка к запуску. В то же время в городе уже определили приоритеты:

маршруты с наибольшим пассажиропотоком;

внутригородские направления со сложной логистикой;

зоны вблизи парков и социальных объектов.

Компактные габариты электробусов делают их удобными для узких улиц Ирпеня.

Первый шаг к электромобильности

В громаде рассматривают новые машины как старт создания собственного городского автопарка. Это может уменьшить зависимость от частных перевозчиков и стабилизировать тарифы.

Фактически Ирпень только начинает переход к электротранспорту – и эти пять автобусов могут стать тестом для будущего масштабирования экологических перевозок.