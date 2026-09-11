Іспанський автобренд воскрес з китайськими Nissan: Galloper показав нові 4x4

Іспанська Galloper повертається на автомобільний ринок із двома новими моделями, але історія їхнього походження вийшла доволі заплутаною. Як пише Carscoops, Galloper Gredos є перелицьованим Nissan Terra, а пікап Ayanet побудований на базі Nissan Navara, причому обидві моделі виробляють у Китаї, а під капотом у них працює бензиновий двигун Mitsubishi.

Galloper вже колись був "перелицьованим" Mitsubishi

Назва Galloper добре знайома шанувальникам старих позашляховиків. У 1990-х роках під цим брендом продавався Hyundai Galloper, який був фактично ліцензійною версією Mitsubishi Pajero першого покоління.

Тобто історія марки від самого початку була побудована навколо використання чужої техніки. Тепер Galloper повертається до старої схеми, тільки ланцюжок став ще довшим: іспанський бренд використовує японські Nissan, вироблені в Китаї, а силову установку бере у Mitsubishi.

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У 2026 році за відродження Galloper відповідає іспанська компанія Galloper Ibérica. На офіційному сайті марки зазначено, що за проєктом стоїть компанія Lobauto Motor S.L., а сама Galloper позиціонує себе як бренд доступних рамних автомобілів із повним приводом.

Gredos - це Nissan Terra під новим логотипом

Позашляховик отримав назву Gredos. Він має рамну конструкцію, п'ятимісний салон і повний привід із понижувальною передачею.

Але якщо зняти емблеми Galloper, походження автомобіля стає набагато зрозумілішим. Gredos є версією Nissan Terra, який випускається в Китаї для місцевого ринку. Саме тому форма кузова та основні пропорції автомобіля практично не приховують його японське коріння.

При цьому Galloper не обмежилася простою заміною емблем. Позашляховик отримав власне оформлення передньої частини та фірмові шильдики, а всередині встановили сучасну мультимедійну систему з великим 13-дюймовим екраном та камерою кругового огляду.

За даними офіційного сайту Galloper Ibérica, Gredos має довжину 4,882 метра, колісну базу 2,85 метра, дорожній просвіт, достатній для серйозного бездоріжжя, та багажник об'ємом 748 літрів.

Ayanet - той самий рецепт, але у форматі пікапа

Другий автомобіль називається Ayanet. Це пікап довжиною 5,287 метра, який походить від Nissan Navara попереднього покоління.

І тут Galloper теж не приховує концепцію badge engineering, коли один автомобіль продають під різними марками. Навіть сама історія Nissan Navara добре демонструє, наскільки тісно сьогодні переплітаються різні автовиробники. Auto24 раніше писав про нову Navara, яку Nissan створював на спільній технічній базі з Mitsubishi L200.

У випадку Ayanet зв'язок із Nissan ще пряміший. Пікап використовує конструкцію Navara, але отримав нову назву, емблеми та силову установку Mitsubishi.

Офіційний сайт Galloper заявляє для Ayanet вантажопідйомність 490 кг, кліренс 219 мм та вантажну платформу розміром 1,51 на 1,562 метра. Підвіска задньої осі тут уже інша, ніж у Gredos: використовується жорсткий міст із ресорами.

Під капотом - Mitsubishi, а коробка від ZF

Найцікавіша частина цієї конструкції знаходиться не зовні, а під капотом.

Обидві моделі отримали 2,0-літровий турбобензиновий двигун Mitsubishi 4K31. Він розвиває 218 кінських сил та 360 Нм крутного моменту. Працює мотор у парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою ZF.

Повний привід постійним не є. Використовується система 4WD із понижувальною передачею та блокуванням заднього диференціала. За технічними характеристиками Galloper, Gredos також має кути в'їзду та виїзду 32 та 27 градусів відповідно.

Тобто за технікою це далеко не міський кросовер із декоративними накладками. Galloper справді залишив автомобілям рамну конструкцію, механічну роздавальну коробку та можливість серйозно працювати на бездоріжжі.

А салон уже зовсім не з минулого століття

Зовні Gredos та Ayanet виглядають досить традиційно. Усередині все значно сучасніше.

Обидві моделі отримали великий центральний дисплей, цифрові функції та сучасне оснащення. У Gredos встановлюють 13-дюймовий екран, камеру кругового огляду, електричний люк та сім подушок безпеки. Також заявлена незалежна багатоважільна задня підвіска.

Ayanet отримав 13-дюймовий дисплей та камеру заднього виду, але його головний акцент зроблений на вантажних можливостях.

Galloper при цьому намагається створити не просто дешеву копію Nissan, а окремий бренд із власною дилерською та сервісною мережею. На офіційному сайті вже заявлені десятки точок продажу в Іспанії.

Машини роблять у Китаї

І ось тут починається найцікавіше. Gredos та Ayanet виробляються не в Іспанії. Їх випускає китайська компанія Anhui Coronet за ліцензією Zhengzhou Nissan, спільного підприємства Dongfeng та Nissan. Саме тому обидві новинки мають японське технічне походження, але китайське виробництво.

При цьому Galloper Ibérica розглядає можливість перенести частину складання до Іспанії. Йдеться про формат SKD, коли автомобілі частково збирають із готових комплектів. Потенційним майданчиком називають завод у Лінаресі, де вже працює Anhui Coronet. Але це поки лише план, а не затверджений виробничий проєкт.

Це ще один приклад того, як китайське виробництво поступово стає частиною європейського автомобільного ринку. Причому мова вже не тільки про китайські марки. Auto24 пояснював, чому автомобіль із Китаю та китайський бренд - далеко не одне й те саме: у КНР виробляють автомобілі Toyota, Volkswagen, Mazda, Volvo, Tesla та інших глобальних компаній.

Galloper хоче продавати їх дешевше за конкурентів

Продажі нових моделей в Іспанії мають стартувати у жовтні 2026 року.

Пікап Ayanet стане найдоступнішою моделлю в лінійці - його ціна стартуватиме приблизно з 26 тисяч євро. Позашляховик Gredos коштуватиме від 39 тисяч євро. Саме такі стартові ціни наводить Carscoops, а офіційний сайт Galloper наразі зосереджений переважно на технічних характеристиках та дилерській мережі.

Galloper планує розширити дилерську мережу до 60 точок до кінця року. Поки компанія працює над запуском в Іспанії, але в майбутньому розглядає вихід і на інші європейські ринки.

Чи зможе Galloper повторити успіх минулого

Старий бренд мав дуже просту перевагу: він пропонував покупцям справжній рамний позашляховик за відносно доступні гроші. Новий Galloper намагається повторити цю формулу, але вже в сучасних умовах.

У Gredos є рамне шасі, понижувальна передача та блокування диференціала, а в салоні - великий екран, камера кругового огляду та сучасна електроніка. Ayanet додає до цієї формули вантажну платформу.

Водночас покупець отримує автомобіль, який фактично є складним конструктором із компонентів різних країн та компаній. Для когось це стане перевагою, адже техніка Mitsubishi та Nissan має добре відоме ім'я. Для когось - причиною поставити питання про сервіс, запчастини та майбутню залишкову вартість.

Поки що Galloper робить ставку на просту і зрозумілу річ: дати європейцям справжній рамний 4x4 за ціною, яка нижча за більшість відомих конкурентів. Чи достатньо цього для успішного повернення бренду, стане зрозуміло вже після старту продажів у жовтні.