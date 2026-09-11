Испанский автобренд воскрес с китайскими Nissan: Galloper показал новые 4x4

Испанский Galloper возвращается на автомобильный рынок с двумя новыми моделями, но история их происхождения получилась довольно запутанной. Как пишет Carscoops, Galloper Gredos перелицован Nissan Terra, а пикап Ayanet построен на базе Nissan Navara, причем обе модели производят в Китае, а под капотом у них работает бензиновый двигатель Mitsubishi.

Galloper уже когда-то был "перелицованным" Mitsubishi

Название Galloper хорошо знакомо поклонникам старых внедорожников. В 1990-х годах под этим брендом продавался Hyundai Galloper, являвшийся фактически лицензионной версией Mitsubishi Pajero первого поколения.

То есть история марки изначально была построена вокруг использования чужой техники. Теперь Galloper возвращается к старой схеме, только цепочка стала еще длиннее: испанский бренд использует японские Nissan, произведенные в Китае, а силовую установку берет у Mitsubishi.

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В 2026 году за возрождение Galloper отвечает испанская компания Galloper Ibérica. На официальном сайте марки отмечено, что за проектом стоит компания Lobauto Motor SL, а сама Galloper позиционирует себя как бренд доступных рамных автомобилей с полным приводом.

Gredos – это Nissan Terra под новым логотипом

Внедорожник получил название Gredos. У него рамная конструкция, пятиместный салон и полный привод с понижающей передачей.

Но если снять эмблемы Galloper, происхождение автомобиля становится гораздо более понятным. Gredos является версией Nissan Terra, выпускаемой в Китае для местного рынка. Именно поэтому форма кузова и основные пропорции автомобиля практически не скрывают его японские корни.

При этом Galloper не ограничилась простой заменой эмблем. Внедорожник получил свое оформление передней части и фирменные шильдики, а внутри установили современную мультимедийную систему с большим 13-дюймовым экраном и камерой кругового обзора.

По данным официального сайта Galloper Ibérica, Gredos имеет длину 4,882 метра, колесную базу 2,85 метра, дорожный просвет, достаточный для серьезного бездорожья, и багажник объемом 748 литров.

Ayanet – тот же рецепт, но в формате пикапа

Второй автомобиль называется Ayanet. Это пикап протяженностью 5,287 метра, который происходит от Nissan Navara предыдущего поколения.

И здесь Galloper тоже не скрывает концепцию badge engineering, когда один автомобиль продают под разными марками. Даже сама история Nissan Navara хорошо демонстрирует, насколько тесно сегодня переплетаются разные автопроизводители. Auto24 ранее писал о новой Navara, которую Nissan создавал на общей технической базе с Mitsubishi L200.

В случае Ayanet связь с Nissan еще более прямой. Пикап использует конструкцию Navara, но получил новое название, эмблемы и силовую установку Mitsubishi.

Официальный сайт Galloper заявляет для Ayanet грузоподъемность 490 кг, клиренс 219 мм и грузовую платформу размером 1,51 на 1,562 метра. Подвеска задней оси здесь уже другая, чем у Gredos: используется жесткий мост с рессорами.

Под капотом – Mitsubishi, а коробка от ZF

Самая интересная часть этой конструкции находится не снаружи, а под капотом.

Обе модели получили 2,0-литровый турбобензиновый двигатель Mitsubishi 4K31. Он развивает 218 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. Работает мотор в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Полный повод не является постоянным. Используется система 4WD с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. По техническим характеристикам Galloper, Gredos также имеет углы въезда и выезда 32 и 27 градусов соответственно.

То есть, по технике это далеко не городской кроссовер с декоративными накладками. Galloper действительно оставил автомобилям рамную конструкцию, механическую раздаточную коробку и возможность серьезно работать на бездорожье.

А салон уже совсем не из прошлого века

Внешне Gredos и Ayanet выглядят достаточно традиционно. Внутри все гораздо современнее.

Обе модели получили большой центральный дисплей, цифровые функции и современную оснастку. В Gredos устанавливается 13-дюймовый экран, камера кругового обзора, электрический люк и семь подушек безопасности. Также заявлена независимая многорычажная задняя подвеска.

Ayanet получил 13-дюймовый дисплей и камеру заднего вида, но его главный упор сделан на грузовых возможностях.

Galloper при этом пытается создать не просто дешевую копию Nissan, а отдельный бренд с дилерской и сервисной сетью. На официальном сайте уже заявлены десятки точек продаж в Испании.

Машины производят в Китае.

И вот здесь начинается самое интересное. Gredos и Ayanet производятся не в Испании. Их выпускает китайская компания Anhui Coronet по лицензии Zhengzhou Nissan, совместного предприятия Dongfeng и Nissan. Поэтому обе новинки имеют японское техническое происхождение, но китайское производство.

При этом Galloper Ibérica рассматривает возможность перенести часть сборки в Испанию. Речь идет о формате SKD, когда автомобили частично собирают из готовых комплектов. Потенциальной площадкой называют завод в Линаресе, где работает Anhui Coronet. Но это пока только план, а не утвержденный производственный проект.

Это еще один пример того, как китайское производство становится частью европейского автомобильного рынка. Причем речь уже не только о китайских марках. Auto24 объяснял, почему автомобиль из Китая и китайский бренд - далеко не одно и то же: В КНР производят автомобили Toyota, Volkswagen, Mazda, Volvo, Tesla и других глобальных компаний.

Galloper хочет продавать их дешевле конкурентов

Продажи новых моделей в Испании должны стартовать в октябре 2026 года.

Пикап Ayanet станет самой доступной моделью в линейке – его цена будет стартовать примерно с 26 тысяч евро. Внедорожник Gredos обойдется в 39 тысяч евро. Именно такие стартовые цены приводит Carscoops, а официальный сайт Galloper сосредоточен преимущественно на технических характеристиках и дилерской сети.

Galloper планирует расширить дилерскую сеть до 60 точек до конца года. Пока компания работает над пуском в Испании, но в дальнейшем рассматривает выход и на другие европейские рынки.

Сможет ли Galloper повторить успех прошлого

Старый бренд имел очень простое преимущество: он предлагал покупателям настоящий рамный внедорожник за относительно доступные деньги. Новый Galloper пытается повторить эту формулу, но уже в современных условиях.

В Gredos есть рамное шасси, понижающая передача и блокировка дифференциала, а в салоне большой экран, камера кругового обзора и современная электроника. Ayanet добавляет в эту формулу грузовую платформу.

В то же время покупатель получает автомобиль, фактически сложный конструктор из компонентов разных стран и компаний. Для кого это станет преимуществом, ведь техника Mitsubishi и Nissan имеет хорошо известное имя. Для кого-то – причиной задать вопрос о сервисе, запчастях и будущей остаточной стоимости.

Пока что Galloper делает ставку на простую и понятную вещь: дать европейцам настоящий рамный 4x4 по цене ниже большинства известных конкурентов. Достаточно ли этого для успешного возвращения бренда станет понятно уже после старта продаж в октябре.