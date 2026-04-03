Івано-Франківськ закупив дуобуси: для чого місту ці машини

В озвученій мерією новині є відразу п'ять доволі цікавих інформаційних приводів. Їх пріоритетними міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків не називає, але із публікації на його ФБ-сторінці це можна зрозуміти.

Експлуатувати машини буде комунальне підприємство "Електроавтотранс". На його балансі вже стоять закуплені тролейбуси львівського концерну "Електрон".

Про яку новизну йде мова:

сказано, що це буде новий тролейбусний маршрут:

це будуть нові тролейбуси:

електротранспорт має систему автономного ходу;

на новому маршруті є ділянка без контактної мережі

тролейбуси виготовив вітчизняний виробник.

Туди раніше "рогаті" не їздили

Особливість нового маршруту в тому, що по маршруту є вулиці, де контактна мережа відсутня. Такі ділянки тролейбус "Електрон" з системою автономного ходу долатиме зі складеними контактними штангами завдяки літій-іонній батареї.

Тролейбуси уже протестували на вулицях міста, у тому числі з автономним ходом на акумуляторах. Фото: Електроавтотранс

Коли машина знову вийде під силову лінію, то водій під'єднає машину до енергозабезпечення й далі вже буде їхати з живленням від контактної мережі.

Постановка і зняття струмоприймачів з контактової мережі відбувається в автоматичному режимі. Водії при цьому на своєму робочому місці натискає клавіші.

Дуобус – трохи незвична назва

Фактично місто отримало дуо́бус. Якщо конвертувати такий термін у зрозуміліший вислів, то це – універсальний вид транспорту, що водночас є тролейбусом і автобусом.

"Це дає місту змогу запустити ще один комунальний маршрут. Поява цих дуобусів дозволить з’єднати мікрорайони, які раніше були "відрізані" від тролейбусної мережі. Маємо фактично підсумок нашого, який фінансувався Європейським інвестиційним банком і грантом Європейського Союзу, – зазначив директор "Електроавтотранса" Віталій Голутяк.

Два десятки кілометрів їде на батареях

На маршрут з дев'яти придбаних тролейбусів випускатимуть лише шість-сім машин, їх кількість буде залежати від пікових годин. Дві одиниці транспорту будуть в резерві. Це – звичайна практика експлуатації громадського транспорту підприємств будь-якої форми власності.

За словами першого заступника директора транспортного підприємства Леоніда Яковеця, тролейбус з системою автономного ходу отримав акумуляторну батарею великої потужності – 140 кіловатів.

В такому салоні комфортно буде і взимку, і влітку, а на зупинках – ще й зручно від низької підлоги. Фото: Електроавтотранс

Тестові виїзди показали, що пасажирська машина без контактної мережі в режимі автобуса пройшла 23 кілометри. Такі заміри були зроблені з повним навантаженням на маршруті №5.