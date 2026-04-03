Ивано-Франковск закупил дуобусы: для чего городу эти машины

В озвученной мэрией новости есть сразу пять довольно интересных информационных поводов. Их приоритетными городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив не называет, но из публикации на его ФБ-странице это можно понять.

Эксплуатировать машины будет коммунальное предприятие "Электроавтотранс". На его балансе уже стоят закупленные троллейбусы львовского концерна "Электрон".

О какой новизне идет речь:

сказано, что это будет новый троллейбусный маршрут:

это будут новые троллейбусы:

электротранспорт имеет систему автономного хода;

на новом маршруте есть участок без контактной сети

троллейбусы изготовил отечественный производитель.

Туда раньше "рогатые" не ездили

Особенность нового маршрута в том, что по маршруту есть улицы, где контактная сеть отсутствует. Такие участки троллейбус "Электрон" с системой автономного хода будет преодолевать со сложенными контактными штангами благодаря литий-ионной батарее.

Троллейбусы уже протестировали на улицах города, в том числе с автономным ходом на аккумуляторах. Фото: Электроавтотранс

Когда машина снова выйдет под силовую линию, то водитель подключит машину к энергообеспечению и дальше уже будет ехать с питанием от контактной сети.

Постановка и снятие токоприемников с контактной сети происходит в автоматическом режиме. Водители при этом на своем рабочем месте нажимает клавиши.

Дуобус – немного необычное название

Фактически город получил дуо́бус. Если конвертировать такой термин в понятное выражение, то это – универсальный вид транспорта, что одновременно является троллейбусом и автобусом.

"Это дает городу возможность запустить еще один коммунальный маршрут. Появление этих дуобусов позволит соединить микрорайоны, которые ранее были "отрезаны" от троллейбусной сети. Имеем фактически итог нашего, который финансировался Европейским инвестиционным банком и грантом Европейского Союза, – отметил директор "Электроавтотранса" Виталий Голутяк.

Два десятка километров едет на батареях

На маршрут из девяти приобретенных троллейбусов будут выпускать только шесть-семь машин, их количество будет зависеть от пиковых часов. Две единицы транспорта будут в резерве. Это – обычная практика эксплуатации общественного транспорта предприятий любой формы собственности.

По словам первого заместителя директора транспортного предприятия Леонида Яковеца, троллейбус с системой автономного хода получил аккумуляторную батарею большой мощности – 140 киловатт.

В таком салоне комфортно будет и зимой, и летом, а на остановках – еще и удобно от низкого пола. Фото: Электроавтотранс

Тестовые выезды показали, что пассажирская машина без контактной сети в режиме автобуса прошла 23 километра. Такие замеры были сделаны с полной нагрузкой на маршруте №5.