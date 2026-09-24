Iveco Bus показав нові електричні мікроавтобуси eFLEXY: на кого вони розраховані

Як повідомляє у своєму релізі Iveco Bus, європейська прем'єра новинки відбулася у Мадриді на виставці FIAA 2026.

Виробник розробив транспортні засоби на спільній платформі вагою менш як 5 тонн, щоб закрити потреби операторів у сегменті компактних пасажирських перевезень.

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Під час мадридської презентації 6-метрового електробуса eFLEXY. Фото: Sustainable Bus

У місті везе більше, а між містами – менше

Модельний ряд розділили на дві взаємодоповнюючі версії, які відрізняються призначенням та місткістю. Модифікація eFLEXY City розрахована на міські перевезення і вміщує до 17 пасажирів, включаючи стоячі місця та зону для інвалідних візків.

Натомість версія eFLEXY Line створена для шатлових і міжміських рейсів. Вона має 13 посадкових місць, багажник на 3 квадратні метри та рівну підлогу, під якою схований висувний гідравлічний підіймач.

Ось так виглядає салон міського електробуса eFLEXY City (вгорі) та міжміського рейсового eFLEXY Line (внизу). Фото: Sustainable Bus, Iveco Bus

"Завдяки цим моделям ми розширюємо пропозицію з нульовим рівнем викидів на сегмент, який стає все більш стратегічним для операторів, – Джорджо Зіно, керівник відділу комерційних операцій Iveco Bus Europe.

Технічні фішки та швидка зарядка

Обидві машини отримали легку конструкцію з алюмінієвими панелями та оздобленням з ABS-пластику. Рушійною силою виступає електродвигун потужністю 205 кВт, який живиться від батареї місткістю 110 кВт-год.

Такий акумулятор дозволяє проїхати понад 300 кілометрів на одному заряді, що є чудовим показником для компактного класу. Заряджати електробуси можна як змінним струмом до 22 кВт, так і на швидкісних станціях постійного струму потужністю до 150 кВт.

Практично в одному ракурсі Line (вгорі) та для порівняння City (внизу). Знайдіть відмінність. Фото: Iveco Bus

Завдяки швидкій зарядці відновити 80% ємності батареї можна менш ніж за годину. Це суттєво спрощує логістику для перевізників і дозволяє не вибиватися з графіка на маршруті.

Комфорт водія та розумні системи

Робоче місце водія спроєктували так, щоб керування мікроавтобусом нагадувало їзду на звичайному легковику.

Версії для міських, шатлових та міжміських перевезень пропонують громадськими та приватним транспортним компаніям гнучкі рішення з нульовим рівнем викидів для широкого спектра послуг. Фото: Iveco Bus

Тут є сучасна мультимедіа, інтеграція зі смартфонами та системи допомоги водієві рівня 2+, які відповідають останнім європейським стандартам безпеки.

Для економії енергії передбачено три режими руху та чотири рівні рекуперативного гальмування. Це дозволяє гнучко налаштовувати авто під конкретний маршрут, особливо в місті з частими зупинками.

Тут можна порівняти й побачити практично повний збіг, але за двома позиціями відмінність все-таки є. Інфографіка: Авто24

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що Iveco Bus активно розширює свою лінійку екологічного транспорту. Запуск нових 6-метрових моделей логічно доповнює чинний асортимент, який вже включає великі 18-метрові міські та 13-метрові міжміські автобуси.