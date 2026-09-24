Iveco Bus показал новые электрические микроавтобусы eFLEXY: на кого они рассчитаны

Как сообщает в своем релизе Iveco Bus, европейская премьера новинки прошла в Мадриде на выставке FIAA 2026.

Производитель разработал транспортные средства на общей платформе весом менее 5 тонн, чтобы закрыть потребности операторов в сегменте компактных пассажирских перевозок.

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Во время мадридской презентации 6-метрового электробуса eFLEXY. Фото: Sustainable Bus

Для города мест больше, а на междугород – меньше

Модельный ряд разделили на две взаимодополняющие версии, отличающиеся назначением и емкостью. Модификация eFLEXY City рассчитана на городские перевозки и вмещает до 17 пассажиров, включая стоящие места и зону для инвалидных колясок.

Версия eFLEXY Line создана для шаттловых и междугородных рейсов. Она имеет 13 посадочных мест, багажник на 3 квадратных метра и ровный пол, под которым спрятан выдвижной гидравлический подъемник.

Так выглядит салон городского электробуса eFLEXY City (вверху) и междугородного рейсового eFLEXY Line (внизу). Фото: Sustainable Bus, Iveco Bus

" Благодаря этим моделям мы расширяем предложение с нулевым уровнем выбросов на сегмент, который становится все более стратегическим для операторов, – заявил Джорджо Зино, руководитель отдела коммерческих сделок Iveco Bus Europe.

Технические фишки и быстрая зарядка

Обе машины получили легкую конструкцию с алюминиевыми панелями и отделкой из ABS-пластика. Движущей силой выступает электродвигатель мощностью 205 кВт, питающийся от батареи емкостью 110 кВт-ч.

Такой аккумулятор позволяет проехать более 300 км на одном заряде, что является отличным показателем для компактного класса. Заряжать электробусы можно как переменным током до 22 кВт, так и на скоростных станциях постоянного тока мощностью до 150 кВт.

Практически в одном ракурсе Line (вверху) и для сравнения City (внизу). Найдите отличия. Фото: Iveco Bus

Благодаря быстрой зарядке восстановить 80% емкости батареи можно менее чем через час. Это существенно упрощает логистику для перевозчиков и позволяет не выбиваться из графика на маршруте.

Комфорт водителя и умные системы

Рабочее место водителя спроектировали так, чтобы управление микроавтобусом напоминало езду на обычной легковушке.

Версии для городских, шаттловых и междугородных перевозок предлагают общественным и частным транспортным компаниям гибкие решения с нулевым уровнем выбросов. Фото: Iveco Bus

Здесь есть современная мультимедиа, интеграция со смартфонами и системы помощи водителю уровня 2+, которые отвечают последним европейским стандартам безопасности.

Для экономии энергии предусмотрено три режима движения и четыре уровня рекуперативного торможения. Это позволяет гибко настраивать автомобили под конкретный маршрут, особенно в городе с частыми остановками.

Здесь можно сравнить и увидеть практически полное совпадение, но по двум позициям отличие все-таки есть. Инфографика: Авто24

Что было известно раньше?

Напомним, ранее мы писали, что Iveco Bus активно расширяет свою линейку экологичного транспорта. Запуск новых 6-метровых моделей логически дополняет действующий ассортимент, который включает большие 18-метровые городские и 13-метровые междугородные автобусы.