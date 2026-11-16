Jaguar Land Rover готує компактний електричний Defender, який кине виклик "міні-Геліку"

Як повідомляє видання Autocar із посиланням на звітність компанії, генеральний директор Jaguar Land Rover Пі-Бі Баладжі остаточно затвердив графік для моделі, яку роками тримали в секреті. Збирання нового позашляховика, що попередньо отримав назву Defender Sport або Defender 80, стартує на заводі в британському Хейлвуді.

Автомобіль заповнить нішу під нинішнім Defender 90 і базуватиметься на платформі EMA (Electrified Modular Architecture). Цю ж архітектуру британці планують використати для майбутнього Range Rover GT.

Керівник брендів Defender та Discovery Марк Кемерон зазначив, що розробка електромобіля вже перебуває на просунутій стадії. "Ми маємо переконатися, що все, що ми робимо під ім'ям Defender, має ДНК бренду: епічну довговічність та здатність проїхати будь-де", – наголосив він.

Технічні фішки та випробування бездоріжжям

Очікується, що довжина компактного позашляховика ледь перевищить 4,5 метра. Інженери зроблять ставку на двомоторне компонування – по одному двигуну на кожну вісь, що забезпечить надійний повний привід без традиційного механічного міжосьового диференціала.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Щоб довести свою профпридатність, електричний новачок проходить суворі тести по-старому. Компанія ганяє прототипи через два зимові та два літні цикли випробувань в екстремальних умовах, як це робили з класичними бензиновими та дизельними версіями.

Головним болем для розробників стало розміщення батареї під підлогою рамного авто. Таке рішення може обмежити хід підвіски порівняно з поточною геометрією старших моделей, тому інженери мають вирішити цей компроміс ще до старту серійного виробництва.

Двигуни внутрішнього згоряння поки залишаються

Попри активну електрифікацію, Jaguar Land Rover не поспішає ховати класичні мотори. Оскільки США залишаються найбільшим ринком для моделі, а у Великій Британії досі домінує дизель, компанія зберігатиме паливні версії так довго, як це дозволять екологічні норми.

За словами Кемерона, попит клієнтів часто відстає від графіків переходу на електротягу, які малюють регулятори. "Наша стратегія полягає в тому, щоб пропонувати якомога більше вибору так довго, як ми зможемо", – пояснив він, натякнувши на активне використання гібридних технологій у перехідний період.

Цікаво, що британці вступають у пряму боротьбу за гаманці покупців із Mercedes-Benz, який також готує зменшену версію свого легендарного G-Class. Проте німці планують показати свій компактний позашляховик ближче до жовтня 2028 року, що дає Jaguar Land Rover солідну фору в цілий рік.