Jawa показала концепт літрового мотоцикла за 70 тисяч доларів

Чеський виробник мотоциклів Jawa Moto представив новий концепт Sport 1000, який може стати найамбітнішим проектом компанії за останні десятиліття. Новинка отримала потужність близько 113 к.с., преміальні компоненти та незвичайний дизайн, що вже викликав активні дискусії серед шанувальників бренду.

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Не плутати з індійською Jawa

Варто одразу зазначити, що мова йде саме про оригінальну чеську Jawa, засновану у 1929 році. Це окрема компанія, яка не має прямого відношення до мотоциклів Jawa та Yezdi, що нині випускаються в Індії за ліцензією компанією Classic Legends.

Саме чеська Jawa останнім часом демонструє серйозні наміри повернутися на ринок сучасних мотоциклів.

Sport 1000 — найсміливіший проект бренду

Новий концепт отримав назву Sport 1000, хоча остаточне ім'я моделі поки не затверджене.

За попередньою інформацією, мотоцикл оснащений двигуном потужністю близько 113 к.с., а серед обладнання заявлені:

підвіска Öhlins;

гальмівна система Brembo;

вихлоп LeoVince;

ексклюзивний дизайн;

обмежений тираж.

За чутками, компанія може випустити лише 15 екземплярів такого мотоцикла, а вартість кожного перевищить 70 тисяч доларів. Для порівняння найшвидший серійний мотоцикл у світі Kawasaki Ninja H2R, який має потужність 310 кінських сил, коштує 55 000 тисяч доларів.

Дизайн без аналогів

Sport 1000 складно віднести до будь-якого звичного класу.

Він не схожий на класичний круїзер, не нагадує сучасний нейкед і водночас не відповідає канонам кафе-рейсерів. Мотоцикл отримав відкриту конструкцію, масивний двигун, коротку хвостову частину та футуристичні пропорції.

У результаті новинка виглядає як поєднання ретро-мотоцикла та концепту з майбутнього.

Чому важливішим може бути не Sport 1000

Попри весь ажіотаж навколо новинки, експерти вважають, що ключову роль для майбутнього бренду може відіграти саме Jawa 730 Twin.

Якщо Sport 1000 виконує роль іміджевого проекту та демонструє технічні можливості компанії, то 730 Twin більше схожий на реальний серійний продукт.

Раніше представлений концепт оснащувався:

двоциліндровим двигуном об'ємом 730 куб. см;

потужністю близько 74 к.с.;

гальмами Brembo;

підвіскою KYB.

Саме така модель могла б конкурувати з популярними середньокубатурними мотоциклами на кшталт Yamaha MT-07 або Suzuki GSX-8S.

Чи справді Jawa повертається

Поки що говорити про повноцінне відродження бренду зарано. Компанія демонструє прототипи та серйозні інженерні напрацювання, однак для успішного повернення недостатньо створити ефектний концепт. Не менш важливими залишаються серійне виробництво, дилерська мережа, сервісна підтримка та доступність запчастин.

Втім, на відміну від багатьох невдалих спроб відродження історичних марок, у випадку Jawa вже видно конкретні проекти та технічні рішення. Саме тому Sport 1000 можна розглядати як один із найцікавіших мотоциклетних концептів 2026 року і потенційний символ повернення легендарного чеського бренду на світовий ринок.