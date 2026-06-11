Jawa показала концепт литрового мотоцикла за 70 тысяч долларов

Чешский производитель мотоциклов Jawa Moto представил новый концепт Sport 1000, который может стать самым амбициозным проектом компании за последние десятилетия. Новинка получила мощность около 113 л.с., премиальные компоненты и необычный дизайн, что уже вызвало активные дискуссии среди поклонников бренда.

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Не путать с индийской Jawa

Стоит сразу отметить, что речь идет именно об оригинальной чешской Jawa, основанной в 1929 году. Это отдельная компания, которая не имеет прямого отношения к мотоциклам Jawa и Yezdi, что сейчас выпускаются в Индии по лицензии компанией Classic Legends.

Именно чешская Jawa в последнее время демонстрирует серьезные намерения вернуться на рынок современных мотоциклов.

Sport 1000 - самый смелый проект бренда

Новый концепт получил название Sport 1000, хотя окончательное имя модели пока не утверждено.

По предварительной информации, мотоцикл оснащен двигателем мощностью около 113 л.с., а среди оборудования заявлены:

подвеска Öhlins;

тормозная система Brembo;

выхлоп LeoVince;

эксклюзивный дизайн;

ограниченный тираж.

По слухам, компания может выпустить только 15 экземпляров такого мотоцикла, а стоимость каждого превысит 70 тысяч долларов. Для сравнения самый быстрый серийный мотоцикл в мире Kawasaki Ninja H2R, который имеет мощность 310 лошадиных сил, стоит 55 000 тысяч долларов.

Дизайн без аналогов

Sport 1000 сложно отнести к какому-либо привычному классу.

Он не похож на классический круизер, не напоминает современный нейкед и одновременно не соответствует канонам кафе-рейсеров. Мотоцикл получил открытую конструкцию, массивный двигатель, короткую хвостовую часть и футуристические пропорции.

В результате новинка выглядит как сочетание ретро-мотоцикла и концепта из будущего.

Почему важнее может быть не Sport 1000

Несмотря на весь ажиотаж вокруг новинки, эксперты считают, что ключевую роль для будущего бренда может сыграть именно Jawa 730 Twin.

Если Sport 1000 выполняет роль имиджевого проекта и демонстрирует технические возможности компании, то 730 Twin больше похож на реальный серийный продукт.

Ранее представленный концепт оснащался:

двухцилиндровым двигателем объемом 730 куб. см;

мощностью около 74 л.с.;

тормозами Brembo;

подвеской KYB.

Именно такая модель могла бы конкурировать с популярными среднекубатурными мотоциклами вроде Yamaha MT-07 или Suzuki GSX-8S.

Действительно ли Jawa возвращается

Пока что говорить о полноценном возрождении бренда рано. Компания демонстрирует прототипы и серьезные инженерные наработки, однако для успешного возвращения недостаточно создать эффектный концепт. Не менее важными остаются серийное производство, дилерская сеть, сервисная поддержка и доступность запчастей.

Впрочем, в отличие от многих неудачных попыток возрождения исторических марок, в случае Jawa уже видны конкретные проекты и технические решения. Именно поэтому Sport 1000 можно рассматривать как один из самых интересных мотоциклетных концептов 2026 года и потенциальный символ возвращения легендарного чешского бренда на мировой рынок.