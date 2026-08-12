JCB встановила світовий рекорд швидкості серед авто на водневому двигуні

За кермом Hydromax був Енді Грін – пілот, який у 1997 році за кермом ThrustSSC став першою і єдиною людиною, що подолала звуковий бар'єр на суші, пише Carscoops.

Рекордний заїзд складався з двох проходів у протилежних напрямках. Під час першого JCB Hydromax розвинув середню швидкість 400,623 милі/год (644,740 км/год). Після розвороту автомобіль пройшов дистанцію у зворотному напрямку зі швидкістю 412,135 милі/год (663,267 км/год).

За результатами двох заїздів середня швидкість склала 406,320 милі/год (653,909 км/год), що дозволило зафіксувати новий рекорд FIA. До цього найвищий результат для автомобіля з водневим двигуном становив 185,5 милі/год (298,5 км/год). Hydromax також перевершив абсолютний дизельний рекорд швидкості на суші – 350,092 милі/год (563,418 км/год). Саме його у серпні 2006 року встановив JCB Dieselmax.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Через 20 років JCB повторив рекордний заїзд

Новий рекорд має особливе значення для Енді Гріна, адже саме він керував JCB Dieselmax під час встановлення дизельного рекорду у 2006 році. За його словами, результат став досягненням як команди, так і використаних технологій.

"Автомобіль був приголомшливий – стабільний, потужний і швидкий. Встановлення світового рекорду швидкості наземного руху на водневому двигуні через двадцять років після Dieselmax – це величезна честь", – зазначив Грін.

Грін залишається рекордсменом абсолютної швидкості на суші. За кермом реактивного ThrustSSC він розвинув 1227,986 км/год, уперше перевищивши швидкість звуку на земній поверхні.

Два водневі двигуни від екскаваторів JCB

JCB Hydromax має довжину 9,75 метра та оснащений двома водневими двигунами JCB. Сукупна потужність силової установки становить 1193 кВт (1622 к.с.). У JCB підкреслюють, що йдеться про двигуни, які виробляються на підприємствах компанії та використовуються у техніці, що сходить із виробничих ліній у Великій Британії. Таким чином, Hydromax створювали не лише як рекордний автомобіль, а й як демонстрацію можливостей водневої технології, яку JCB використовує у своїй техніці.

JCB називає рекорд демонстрацією можливостей водню

Голова правління JCB Ентоні Бамфорд порівняв нове досягнення з рекордом Dieselmax, встановленим два десятиліття тому.

"Двадцять років тому ми приїхали до Бонневіля з JCB Dieselmax і показали, що британська інженерія може зробити з дизельним двигуном. Сьогодні ми зробили це знову – цього разу з двигунами, що працюють на водні", – сказав він.

За словами Бамфорда, Hydromax має продемонструвати можливості водню як джерела енергії для техніки. JCB також наголошує на відсутності викидів під час роботи водневої силової установки.