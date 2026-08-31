Jeep Compass у комплектації Summit виходить на ринок України: яка ціна

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Jeep Compass
Версія Summit орієнтована на покупців, які очікують від кросовера поєднання комфорту, сучасного обладнання та можливостей для їзди за межами міста. Зовні новий Jeep Compass зберігає характерні для бренду риси: фірмову семислотову решітку радіатора, трапецієподібні колісні арки та прямі лінії кузова.
Jeep Compass Summit оснащується двозонним клімат-контролем, підігрівом передніх сидінь і керма, а також електричним регулюванням сидіння водія. До переліку систем допомоги водієві входять активна система утримання в смузі руху, адаптивний круїз-контроль і система розпізнавання дорожніх знаків з можливістю адаптації швидкості.
Для руху різними типами покриття передбачена система Selec-Terrain, яка дає змогу адаптувати налаштування автомобіля до дорожніх умов і стилю руху. Серед елементів оснащення Summit також заявлені сидіння з оздобленням чорною та сірою екошкірою, мультимедійна система з 16-дюймовим дисплеєм, фонове підсвічування салону та чорні 19-дюймові легкосплавні диски.
Силовий агрегат
Для українського ринку Jeep Compass Summit запропонований із силовою установкою 1.2 e-Hybrid загальною потужністю 145 к.с. та шеститступеневою роботизованою коробкою передач з подвійним зчепленням.
Гібридна система поєднує бензиновий двигун з електричною складовою, яка дає змогу автомобілю в окремих режимах рухатися на електротязі та зменшувати витрату пального.