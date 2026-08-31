Jeep Compass в комплектации Summit выходит на рынок Украины: какая цена

Версия Summit ориентирована на покупателей, ожидающих от кроссовера сочетание комфорта, современного оборудования и возможностей для езды за пределами города. Внешне новый Jeep Compass сохраняет характерные для бренда черты: фирменную решетку семислотовую радиатора, трапециевидные колесные арки и прямые линии кузова.

Jeep Compass Summit оснащается двухзонным климат-контролем, подогревом передних сидений и руля, а также электрической регулировкой водительского сидения. В список систем помощи водителю входят активная система удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль и система распознавания дорожных знаков с возможностью адаптации скорости.

Для движения различными типами покрытия предусмотрена система Selec-Terrain, позволяющая адаптировать настройки автомобиля к дорожным условиям и стилю движения. Среди элементов оснастки Summit также заявлены сиденья с отделкой черной и серой экокожией, мультимедийная система с 16-дюймовым дисплеем, фоновая подсветка салона и черные 19-дюймовые легкосплавные диски.

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Силовой агрегат

Для украинского рынка Jeep Compass Summit предлагается с силовой установкой 1.2 e-Hybrid общей мощностью 145 л.с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Гибридная система сочетает бензиновый двигатель с электрической составляющей, позволяющей автомобилю в отдельных режимах двигаться на электротяге и уменьшать расход топлива.