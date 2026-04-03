Кабмін змінив правила дорожнього руху для вантажівок

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правила дорожнього руху України, які стосуються насамперед вантажних перевезень. Нововведення уточнюють терміни та обмеження, що роками залишалися предметом різних трактувань. Про це пише sud.ua.

Що саме змінилося

На нормативному рівні вперше чітко визначено поняття «контейнеровоз» і «контейнерне перевезення». Це має усунути правову невизначеність, яка дозволяла частині перевізників маніпулювати правилами та уникати відповідальності за перевантаження.

Ключові зміни внесено до пункту 22.5 ПДР. Відтепер підвищені вагові норми застосовуються лише у чітко визначених випадках.

Нові вагові обмеження

Згідно з оновленими правилами:

42 або 44 тонни дозволено виключно для контейнеровозів, які здійснюють контейнерні перевезення або транспортування змінних кузовів

Для всіх інших вантажних транспортних засобів діють стандартні обмеження:

40 тонн для доріг державного значення

24 тонни для доріг місцевого значення

Таким чином, уряд фактично закрив лазівку, коли під виглядом контейнерних перевезень використовувалися підвищені вагові норми для звичайних вантажівок.

Чому це важливо

Раніше нечіткість формулювань дозволяла окремим перевізникам використовувати більшу вагу, ніж передбачено для їхнього типу транспорту. Це створювало нерівні умови на ринку та пришвидшувало руйнування дорожньої інфраструктури.

Тепер правила стають більш конкретними, а контроль простішим для перевіряючих органів.

Що це означає для ринку

З одного боку, зміни можуть ускладнити роботу частини перевізників, які використовували «сірі» схеми. З іншого боку, вони вирівнюють конкуренцію та зменшують навантаження на дороги.

Фактично держава робить ще один крок до більш жорсткого контролю за перевантаженням транспорту, що є системною проблемою для української логістики.

Висновок

Оновлення ПДР не змінює правила кардинально, але суттєво їх уточнює. Головна мета — ліквідувати можливості для зловживань і привести сферу вантажних перевезень до більш прозорих і зрозумілих стандартів.