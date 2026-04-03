Кабмин изменил правила дорожного движения для грузовиков

Кабинет Министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения Украины, которые касаются прежде всего грузовых перевозок. Нововведения уточняют термины и ограничения, что годами оставались предметом различных трактовок. Об этом пишет sud.ua.

Что именно изменилось

На нормативном уровне впервые четко определены понятия "контейнеровоз" и "контейнерная перевозка". Это должно устранить правовую неопределенность, которая позволяла части перевозчиков манипулировать правилами и избегать ответственности за перегрузку.

Ключевые изменения внесены в пункт 22.5 ПДД. Отныне повышенные весовые нормы применяются только в четко определенных случаях.

Новые весовые ограничения

Согласно обновленным правилам:

42 или 44 тонны разрешено исключительно для контейнеровозов, которые осуществляют контейнерные перевозки или транспортировку сменных кузовов

Для всех остальных грузовых транспортных средств действуют стандартные ограничения:

40 тонн для дорог государственного значения

24 тонны для дорог местного значения

Таким образом, правительство фактически закрыло лазейку, когда под видом контейнерных перевозок использовались повышенные весовые нормы для обычных грузовиков.

Почему это важно

Ранее нечеткость формулировок позволяла отдельным перевозчикам использовать больший вес, чем предусмотрено для их типа транспорта. Это создавало неравные условия на рынке и ускоряло разрушение дорожной инфраструктуры.

Теперь правила становятся более конкретными, а контроль проще для проверяющих органов.

Что это означает для рынка

С одной стороны, изменения могут усложнить работу части перевозчиков, которые использовали "серые" схемы. С другой стороны, они выравнивают конкуренцию и уменьшают нагрузку на дороги.

Фактически государство делает еще один шаг к более жесткому контролю за перегрузкой транспорта, что является системной проблемой для украинской логистики.

Вывод

Обновление ПДД не меняет правила кардинально, но существенно их уточняет. Главная цель - ликвидировать возможности для злоупотреблений и привести сферу грузовых перевозок к более прозрачным и понятным стандартам.