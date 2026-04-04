Укр
Ру

Калькулятор розмитнення 2026: податки при ввезенні авто в Україні змінились

Щоб розмитнити легковий автомобіль у 2026 році, треба сплатити мито, акциз та ПДВ. Причому ці податки тепер сплачуються для всіх авто, в тому числі електромобілів. Порахувати суму цих податків можна за допомогою спеціального калькулятора.
Калькулятор розмитнення авто 2026 в Україні: митні платежі
Сергій Матусяк
4 квітня, 08:28
logo0
logo0 хв

З початку 2026 року змінився порядок нарахування обовʼязкових митних платежів при ввозі в Україні легкових автомобілів, що приводяться в рух за допомогою електричного двигуна (чи двигунів). Розмитнення авто з гібридними силовими установками (незалежно від їх типу) проводиться як за авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, з чого складаються платежі під час розмитнення автомобіля у 2026 році.

Загальна формула розмитнення автомобіля виглядає так:

Сума розмитнення = Акцизний податок + Ввізне мито + ПДВ

Після сплати митних платежів власнику потрібно буде пройти сертифікацію, після чого зареєструвати в Сервісному центрі МВС. Там нарахують збір в Пенсійний фонд (ПФ), який становить від 3 до 5% залежно від вартості автомобіля.

Для електромобілів, вперше ввезених в нашу країну, потріббно сплатити акцизний та ПДВ. Мито та збір в ПФ не нараховується.

Після сплати збору в Пенсійний фонд та плати за документи та номерні знаки, автомобіль буде зареєстрований та йому видадуть український номерні знаки.

Розрахувати митні платежі під час розмитнення автомобіля у 2026 році можна за цим калькулятором розмитнення:

#Фото #Розмитнення авто #Законодавство #Головні новини #Новини #Розмитнення