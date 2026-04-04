Калькулятор растаможки 2026 года: налоги для ввоза автомобилей в Украине изменились

С начала 2026 года изменился порядок начисления обязательных таможенных платежей при ввозе в Украину легковых автомобилей, приводимых в движение с помощью электрического двигателя (или двигателей). Растаможка авто с гибридными силовыми установками (независимо от их типа) производится как за автомобилем с двигателями внутреннего сгорания.

Напомним, из чего состоят платежи во время растаможки автомобиля в 2026 году.

Общая формула растаможки автомобиля выглядит так:

Сумма растаможки = Акцизный налог + Ввозная пошлина + НДС

После уплаты таможенных платежей владельцу нужно будет пройти сертификацию, после чего зарегистрироваться в Сервисном центре МВД. Там начислят сбор в Пенсионный фонд (ПФ), который составляет от 3 до 5% в зависимости от стоимости автомобиля.

Для электромобилей, впервые ввезенных в нашу страну, предусмотрен акцизный налог и НДС (20% от стоимости автомобиля и акциза). Пошлина и сбор в ПФ не начисляются.

После уплаты сбора в Пенсионный фонд и платы за документы и номерные знаки, автомобиль будет зарегистрирован и ему выдадут украинские номерные знаки.

Рассчитать таможенные платежи при растаможке автомобиля в 2026 году можно по этому калькулятору растаможки: