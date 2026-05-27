Керування авто після протезування: як обміняти посвідчення водія

Керування авто після протезування
Після змін у стані здоров’я водію рекомендують звернутися до сервісного центру МВС для обміну посвідчення. Це необхідно для коректного внесення інформації про обмеження або спеціальні умови керування транспортним засобом.
Пройти медичний огляд
Під час воєнного стану медична довідка для обміну посвідчення не є обов’язковою. Проте в ГСЦ МВС радять пройти медогляд, щоб у документі офіційно зазначили необхідні коди обмежень.
Медичний огляд можна пройти:
- У державних медичних закладах
- У приватних клініках із відповідною ліцензією
Лікарі вказують спеціальні коди навпроти дозволених категорій транспорту — саме вони визначають умови керування автомобілем після протезування.
Обміняти посвідчення водія
Після отримання медичної довідки необхідно звернутися до сервісного центру МВС. Адміністратор внесе до нового посвідчення інформацію про:
- Медичні обмеження
- Необхідні пристосування транспортного засобу
Якщо посвідчення водія ще немає
Для людей, які лише планують отримати права після протезування, процедура складається з кількох етапів.
Медичний огляд. Перед початком навчання потрібно пройти медичну комісію та отримати довідку з кодами обмежень для відповідних категорій транспорту.
Після цього кандидат у водії проходить:
- Теоретичну підготовку
- Практичне навчання в автошколі
- Теоретичний і практичний іспити
Теорію можна вивчати самостійно або в автошколі, а практичне навчання обов’язково проходить в акредитованому закладі. Навчання проходить на спеціально переобладнаних автомобілях.
Під час запису на практичний іспит у сервісному центрі МВС потрібно окремо зазначити, що складання відбуватиметься на переобладнаному автомобілі.
Для чого потрібне переоформлення документів
У Головному сервісному центрі МВС підкреслюють: безбар’єрність — це не лише доступність приміщень, а й рівний доступ до навчання, мобільності та державних послуг для всіх громадян.
Відомості про стан здоров’я повинні бути відображенні у посвідченні водія. Так само, як і у випадку з інформацією про стан зору водія.