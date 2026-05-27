Керування авто після протезування: як обміняти посвідчення водія

Після змін у стані здоров’я водію рекомендують звернутися до сервісного центру МВС для обміну посвідчення. Це необхідно для коректного внесення інформації про обмеження або спеціальні умови керування транспортним засобом.

Читайте також: Що таке "п’яні окуляри" та навіщо вони водіям

Пройти медичний огляд

Під час воєнного стану медична довідка для обміну посвідчення не є обов’язковою. Проте в ГСЦ МВС радять пройти медогляд, щоб у документі офіційно зазначили необхідні коди обмежень.

Медичний огляд можна пройти:

У державних медичних закладах

У приватних клініках із відповідною ліцензією

Лікарі вказують спеціальні коди навпроти дозволених категорій транспорту — саме вони визначають умови керування автомобілем після протезування.

Обміняти посвідчення водія

Після отримання медичної довідки необхідно звернутися до сервісного центру МВС. Адміністратор внесе до нового посвідчення інформацію про:

Медичні обмеження

Необхідні пристосування транспортного засобу

Якщо посвідчення водія ще немає

Для людей, які лише планують отримати права після протезування, процедура складається з кількох етапів.

Медичний огляд. Перед початком навчання потрібно пройти медичну комісію та отримати довідку з кодами обмежень для відповідних категорій транспорту.

Після цього кандидат у водії проходить:

Теоретичну підготовку

Практичне навчання в автошколі

Теоретичний і практичний іспити

Теорію можна вивчати самостійно або в автошколі, а практичне навчання обов’язково проходить в акредитованому закладі. Навчання проходить на спеціально переобладнаних автомобілях.

Під час запису на практичний іспит у сервісному центрі МВС потрібно окремо зазначити, що складання відбуватиметься на переобладнаному автомобілі.

Для чого потрібне переоформлення документів

У Головному сервісному центрі МВС підкреслюють: безбар’єрність — це не лише доступність приміщень, а й рівний доступ до навчання, мобільності та державних послуг для всіх громадян.

Відомості про стан здоров’я повинні бути відображенні у посвідченні водія. Так само, як і у випадку з інформацією про стан зору водія.