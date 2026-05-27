Управление авто после протезирования: как обменять водительское удостоверение

После изменений в состоянии здоровья водителю рекомендуют обратиться в сервисный центр МВД для обмена удостоверения. Это необходимо для корректного внесения информации об ограничениях или специальных условиях управления транспортным средством.

Пройти медицинский осмотр

Во время военного положения медицинская справка для обмена удостоверения не является обязательной. Однако в ГСЦ МВД советуют пройти медосмотр, чтобы в документе официально отметили необходимые коды ограничений.

Медицинский осмотр можно пройти:

В государственных медицинских учреждениях

В частных клиниках с соответствующей лицензией

Врачи указывают специальные коды напротив разрешенных категорий транспорта - именно они определяют условия управления автомобилем после протезирования.

Обменять водительское удостоверение

После получения медицинской справки необходимо обратиться в сервисный центр МВД. Администратор внесет в новое удостоверение информацию о:

Медицинские ограничения

Необходимых приспособлениях транспортного средства

Если водительского удостоверения еще нет

Для людей, которые только планируют получить права после протезирования, процедура состоит из нескольких этапов.

Медицинский осмотр. Перед началом обучения нужно пройти медицинскую комиссию и получить справку с кодами ограничений для соответствующих категорий транспорта.

После этого кандидат в водители проходит:

Теоретическую подготовку

Практическое обучение в автошколе

Теоретический и практический экзамены

Теорию можно изучать самостоятельно или в автошколе, а практическое обучение обязательно проходит в аккредитованном заведении. Обучение проходит на специально переоборудованных автомобилях.

При записи на практический экзамен в сервисном центре МВД нужно отдельно отметить, что сдача будет происходить на переоборудованном автомобиле.

Для чего нужно переоформление документов

В Главном сервисном центре МВД подчеркивают: безбарьерность - это не только доступность помещений, но и равный доступ к обучению, мобильности и государственных услуг для всех граждан.

Сведения о состоянии здоровья должны быть отражены в удостоверении водителя. Так же, как и в случае с информацией о состоянии зрения водителя.