Хабар за практичний іспит: скільки пропонувала кандидат у водії

У сервісному центрі МВС в Одеській області зафіксували пряму спробу пропозиції неправомірної вигоди під час складання практичного іспиту з водіння. Інцидент стався під час іспиту на отримання посвідчення водія категорії В.

За інформацією Головний сервісний центр МВС, кандидатка раніше вже тричі намагалася скласти практичний іспит, однак кожного разу отримувала негативний результат через значну складність іспиту.

Під час чергової спроби жінка перебувала у навчальному автомобілі разом з екзаменатором. Після перевірки документів та ознайомлення з маршрутом вона запропонувала адміністратору сервісного центру неправомірну вигоду за сприяння у позитивному результаті іспиту. Зокрема, дістала з кишені 4000 гривень і продемонструвала їх, поцікавившись можливістю успішного складання.

Екзаменатор відмовився від прямої пропозиції та повідомив керівництво центру про інцидент. На місце викликали правоохоронців, а матеріали передали до поліції для подальшого розгляду.

У поясненнях громадянка повідомила, що взяла гроші заздалегідь, оскільки попередні спроби скласти іспит були невдалими. Свою провину вона визнала.

Офіційно у сервісних центрах наголошують, що під час складання іспитів не може бути жодних неформальних домовленостей. За офіційною версією усі кандидати перебувають у рівних умовах, а результат «залежить виключно від знань правил дорожнього руху та практичних навичок керування».

У Міністерство внутрішніх справ України також нагадують, що кримінальна відповідальність передбачена як для осіб, які вимагають хабар, так і для тих, хто його пропонує.