Взятка за практический экзамен: сколько предлагала кандидат в водители

В сервисном центре МВД в Одесской области зафиксировали прямую попытку предложения неправомерной выгоды во время сдачи практического экзамена по вождению. Инцидент произошел во время экзамена на получение водительского удостоверения категории В.

По информации Главный сервисный центр МВД, кандидатка ранее уже трижды пыталась сдать практический экзамен, однако каждый раз получала отрицательный результат из-за значительной сложности экзамена.

Во время очередной попытки женщина находилась в учебном автомобиле вместе с экзаменатором. После проверки документов и ознакомления с маршрутом она предложила администратору сервисного центра неправомерную выгоду за содействие в положительном результате экзамена. В частности, достала из кармана 4000 гривен и продемонстрировала их, поинтересовавшись возможностью успешной сдачи.

Экзаменатор отказался от прямого предложения и сообщил руководству центра об инциденте. На место вызвали правоохранителей, а материалы передали в полицию для дальнейшего рассмотрения.

В объяснениях гражданка сообщила, что взяла деньги заранее, поскольку предыдущие попытки сдать экзамен были неудачными. Свою вину она признала.

Официально в сервисных центрах отмечают, что при сдаче экзаменов не может быть никаких неформальных договоренностей. По официальной версии все кандидаты находятся в равных условиях, а результат "зависит исключительно от знаний правил дорожного движения и практических навыков управления".

В Министерство внутренних дел Украины также напоминают, что уголовная ответственность предусмотрена как для лиц, которые требуют взятку, так и для тех, кто ее предлагает.