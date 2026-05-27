Харківські зенітники отримали велику партію фургонів Volkswagen Crafter: хто спонсорував

Транспорт придбано для посилення мобільності загонів, бійці якого щодня стоять на захисті неба Харківщини від російських атак. Про це йдеться у персональному ТГ-каналі голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синьогубова.

У підрозділі наголошують: для мобільних вогневих груп швидкість пересування та надійність техніки сьогодні мають критичне значення, адже дозволяють оперативніше реагувати на повітряні загрози та ефективніше виконувати бойові завдання.

Німецькі фургони для фронтової логістики

Передані Volkswagen Crafter оснащені 2,0-літровими дизельними двигунами потужністю 140 к.с., механічною 6-ступеневою коробкою передач та відповідають екологічному стандарту Euro 6.

Фургони мають:

передній привід;

вантажний відсік об’ємом 14,4 кубометра;

повну масу до 3,5 тонни;

вантажність до 1,8 тонни.

Машини новенькі, без пробігу, з гарним моторесурсом. Фото: Харківська ОВА

Такі характеристики дозволяють використовувати автомобілі як для перевезення особового складу, так і для транспортування обладнання, боєкомплекту чи допоміжного спорядження.

Комфорт і для фронтових виїздів

Кабіна автомобілів розрахована на трьох людей та обладнана пакетом опцій, важливих для щоденної роботи в складних умовах.

Зокрема, машини отримали:

електродзеркала з підігрівом;

додатковий електрообігрівач;

кондиціонер;

камеру заднього огляду;

комфортне водійське сидіння з підлокітником.

Усе це має полегшити тривалі виїзди та роботу екіпажів у будь-яку пору року.

Передача транспорту відбулася в межах оперативного забезпечення військових частин автомобільною технікою відповідно до їхніх поточних потреб.

Головне, що техніка надійна, швидка та економічна: витривалістьVolkswagen Crafter 35 Kasten (див. презентаційне відео внизу) вже перевірена театром воєнних дій на різних ділянках фронту і відгуки про ці машини у наших бійців схвальні.

Це не перший транш і не останній

Раніше згаданий підрозділ вже отримував техніку від громад регіону. Менше року тому за сприяння Харківської обласної військової адміністрації автопарку 633-го окремого зенітного кулеметного батальйону було передано вісім пікапів, необхідних для виконання бойових завдань.

До речі, тоді до реалізації цієї ініціативи долучилася Валківська міська рада. Ця громада придабала за кошти місцевого бюджету і передала зенітникам три з восьми транспортних засобів.