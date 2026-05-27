Харьковские зенитчики получили крупную партию фургонов Volkswagen Crafter: кто спонсировал

Транспорт приобретен для усиления мобильности отрядов, бойцы которого ежедневно стоят на защите неба Харьковщины от российских атак. Об этом говорится в персональном ТГ-канале председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

В подразделении отмечают: для мобильных огневых групп скорость передвижения и надежность техники сегодня имеют критическое значение, ведь позволяют оперативно реагировать на воздушные угрозы и эффективно выполнять боевые задачи.

Немецкие фургоны для фронтовой логистики

Переданные Volkswagen Crafter оснащены 2,0-литровыми дизельными двигателями мощностью 140 л.с., механической 6-ступенчатой коробкой передач и соответствуют экологическому стандарту Euro 6.

Фургоны имеют:

передний привод;

грузовой отсек объемом 14,4 кубометра;

полную массу до 3,5 тонны;

грузоподъемность до 1,8 тонны.

Машины новенькие, без пробега, с хорошим моторесурсом. Фото: Харьковская ОВА

Такие характеристики позволяют использовать автомобили как для перевозки личного состава, так и для транспортировки оборудования, боекомплекта или вспомогательного снаряжения.

Комфорт и для фронтовых выездов

Кабина автомобилей рассчитана на трех человек и оборудована пакетом опций, важных для ежедневной работы в сложных условиях.

В частности, машины получили:

электрозеркала с подогревом;

дополнительный электрообогреватель;

кондиционер;

камеру заднего обзора;

комфортное водительское сиденье с подлокотником.

Все это должно облегчить длительные выезды и работу экипажей в любое время года.

Передача транспорта состоялась в рамках оперативного обеспечения воинских частей автомобильной техникой в соответствии с их текущими потребностями.

Главное, что техника надежная, быстрая и экономичная: выносливостьVolkswagen Crafter 35 Kasten (см. презентационное видео внизу) уже проверена театром военных действий на разных участках фронта и отзывы об этих машинах у наших бойцов положительные.

Это не первый транш и не последний

Ранее упомянутое подразделение уже получало технику от громад региона. Меньше года назад при содействии Харьковской областной военной администрации автопарку 633-го отдельного зенитного пулеметного батальона было передано восемь пикапов, необходимых для выполнения боевых задач.

Кстати, тогда к реализации этой инициативы присоединился Валковский городской совет. Эта громада приобрела за средства местного бюджета и передала зенитчикам три из восьми транспортных средств.