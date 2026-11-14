Холодна дорога: коли краще не сідати на мотоцикл

Міністерство внутрішніх справ України спільно з Авторадіо та Авто24 продовжує інформаційну кампанію “До зустрічі вдома”, присвячену Тижню безпеки дорожнього руху. Протягом тижня розбираємо знайомі дорожні ситуації, пояснюємо ризики та нагадуємо про звички, які допомагають берегти життя.

На термометрі плюс. А що на дорозі?

Уявімо осінній ранок: на термометрі +3°C, біля будинку асфальт сухий. Водій мотоцикла вирушає звичним маршрутом. Попереду - міст, а за ним - затінений поворот. Покриття там може бути холоднішим і слизькішим, ніж біля будинку. Тому важливо зменшити швидкість ще до повороту й залишити собі достатньо простору для гальмування.

За якої температури краще відкласти поїздку на мотоциклі чи мопеді?

Правила дорожнього руху України не встановлюють мінімальної температури повітря для таких поїздок. Пункт 12.1 ПДР зобов’язує водія обирати безпечну швидкість з урахуванням дорожньої обстановки та стану транспортного засобу.

У темну пору доби та за недостатньої видимості швидкість має бути такою, щоб водій міг зупинитися в межах видимої ділянки дороги. Це вимога пункту 12.2 ПДР.

Для мотоцикліста сніг – екстремальне покриття. Фото Magnific

Температура, близька до 0 °C, - привід уважніше оцінити маршрут. Враховуйте нічні заморозки, опади, стан покриття та рекомендації виробника ваших шин. За температури, близької до нуля, зчеплення шин може погіршуватися навіть на сухому покритті.

Якщо на маршруті є ожеледиця, сніг чи крижаний дощ, відкладіть поїздку або оберіть інший транспорт. Якщо покриття сухе, але надворі холодно, перевірте, чи підходять шини для таких умов, чи добре видно дорогу та чи можете ви вільно керувати в обраному екіпіруванні.

Якщо під час руху німіють пальці або запотівання візора заважає бачити дорогу, зупиніться в дозволеному й безпечному місці.

І водій, і пасажир мають бути в застебнутих мотошоломах

За підпунктом «г» пункту 2.3 та підпунктом «б» пункту 5.2 ПДР водій і пасажир мотоцикла або мопеда під час руху мають бути в застебнутих мотошоломах. Водієві заборонено перевозити пасажира без застебнутого мотошолома. Це правило діє і для короткої поїздки.

Перед виїздом перевірте, чи щільно сидить шолом, чи застебнутий ремінець і чи чистий візор. У сутінках і за поганої видимості обирайте прозорий візор.

Одяг для поїздки: захист від травм, холоду й дощу

Мотокуртка, мотоштани, моторукавички й мотовзуття - рекомендоване захисне екіпірування для водія та пасажира. Використовуйте захист для вразливих ділянок тіла та світлоповертальні елементи на одязі.



Водіям мотоциклів і мопедів: перевірте техніку до виїзду

Огляньте шини й перевірте тиск у них за рекомендаціями виробника. Переконайтеся, що справні гальма, фари, стоп-сигнал і покажчики повороту. У темну пору доби й за недостатньої видимості користуйтеся освітленням відповідно до пункту 19.1 ПДР.

На холодному або вологому покритті завчасно зменшуйте швидкість, збільшуйте дистанцію та уникайте різких маневрів. Будьте особливо уважними на мостах, у затінку та на ділянках із мокрим листям чи металевими люками. Сповільнюйтеся ще до повороту.

Велосипедистам: що перевірити перед поїздкою в холодну погоду

ПДР не встановлюють мінімальної температури повітря і для поїздок на велосипеді. Перед виїздом оцініть стан дороги й видимість, а також перевірте прогноз погоди на час повернення. Якщо на маршруті є ожеледиця або йде крижаний дощ, оберіть інший транспорт.

За пунктом 6.2 та підпунктом «а» пункту 6.6 ПДР велосипед має бути обладнаний справними гальмами, звуковим сигналом і світлоповертачами: білим спереду, оранжевими з боків і червоним позаду.

У темну пору доби та за недостатньої видимості на велосипеді має бути встановлений і ввімкнений ліхтар або фара. Якщо поряд із проїзною частиною облаштовано велосипедну доріжку, рухатися проїзною частиною заборонено - підпункт «б» пункту 6.6 ПДР.

На вологій дорозі завчасно сповільнюйтеся перед поворотами й залишайте більше простору для гальмування. На мокрому листі, дорожній розмітці та металевих люках уникайте різких маневрів і гальмування. Обирайте рукавички, у яких зручно користуватися гальмівними важелями. Якщо пальці змерзли й вам важко гальмувати, зупиніться в безпечному місці та зігрійтеся.

Що варто пам’ятати іншим учасникам руху



Перед виїздом оцініть стан дороги, перевірте транспорт і підберіть екіпірування. Якщо умови небезпечні, відкладіть поїздку або оберіть інший транспорт. До зустрічі вдома.