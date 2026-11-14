Холодная дорога: когда лучше не садиться на мотоцикл

Министерство внутренних дел Украины совместно с Авторадио и Авто24 продолжает информационную кампанию “До встречи дома”, посвященную Неделе безопасности дорожного движения В течение недели разбираем знакомые дорожные ситуации, объясняем риски и напоминаем о привычках, которые помогают беречь жизнь.

На термометре плюс. А что на дороге?

Представим осеннее утро: на термометре +3°C, у дома асфальт сухой. Водитель мотоцикла отправляется по привычному маршруту. Впереди – мост, а за ним – затененный поворот. Покрытие там может быть более холодным и скользким, чем у дома. Поэтому важно сбавить скорость еще до поворота и оставить себе достаточно пространства для торможения.

При какой температуре лучше отложить поездку на мотоцикле или мопеде?

Правила дорожного движения Украины не устанавливают минимальную температуру воздуха для таких поездок. Пункт 12.1 ПДД обязывает водителя выбирать безопасную скорость с учетом дорожной обстановки и состояния транспортного средства.

В темное время суток и при недостаточной видимости скорость должна быть такой, чтобы водитель мог остановиться в пределах видимого участка дороги. Это требование пункта 12.2 ПДД.1.

Для мотоциклиста снег – экстремальное покрытие. Фото Magnific

Температура, близкая к 0 °C, – повод внимательнее оценить маршрут. Учитывайте ночные заморозки, осадки, состояние покрытия и рекомендации изготовителя ваших шин. При температуре, близкой к нулю, сцепление шин может ухудшаться даже на сухом покрытии.

Если на маршруте есть гололедица, снег или ледяной дождь, отложите поездку или выберите другой транспорт. Если покрытие сухое, но на улице холодно, проверьте, подходят ли шины для таких условий, хорошо ли видна дорога и можете ли вы свободно управлять в выбранной экипировке.

Если во время движения немеют пальцы или запотевание визора мешает видеть дорогу, остановитесь в разрешенном и безопасном месте.

И водитель, и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах

За подпунктом «г» пункта 2.3 и подпунктом «б» пункта 5.2 ПДД водитель и пассажир мотоцикла или мопеда во время движения должны быть в застегнутых мотошлемах. Водителю запрещено перевозить пассажира без застегнутого мотошлема. Это правило действует и для короткой поездки.

Перед выездом проверьте, плотно ли сидит шлем, застегнут ремень и чист визор. В сумерках и при плохой видимости выбирайте прозрачный узор.

Одежда для поездки: защита от травм, холода и дождя

Мотокуртка, мотоштаны, моторукавички и мотообувь - рекомендованная защитная экипировка для водителя и пассажира. Используйте защиту для уязвимых участков тела и световозвращающие элементы на одежде.





Водителям мотоциклов и мопедов: проверьте технику до выезда

Осмотрите шины и проверьте давление у них по рекомендациям производителя. Убедитесь, что исправны тормоза, фары, стоп-сигнал и указатели поворота. В темное время суток и при недостаточной видимости пользуйтесь освещением в соответствии с пунктом 19.1 ПДД.

На холодном или влажном покрытии заранее сбавляйте скорость, увеличивайте дистанцию и избегайте резких маневров. Будьте особенно внимательны на мостах, в тени и на участках с мокрыми листьями или металлическими люками. Замедляйтесь еще до поворота.

Велосипедистам: что проверить перед поездкой в холодную погоду

ПДД не устанавливают минимальную температуру воздуха и для поездок на велосипеде. Перед выездом оцените состояние дороги и видимость и проверьте прогноз погоды на время возвращения. Если на маршруте есть гололедица или ледяной дождь, выберите другой транспорт.

Согласно пункта 6.2 и подпунктом «а» пункта 6.6 ПДД велосипед должен быть оборудован исправными тормозами, звуковым сигналом и световозвращателями: белым спереди, оранжевыми по бокам и красным сзади.

В темное время суток и при недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь или фара. Если рядом с проезжей частью обустроена велосипедная дорожка, двигаться проезжей частью запрещено - подпункт «б» пункта 6.6 ПДД.

На влажной дороге заранее замедляйтесь перед поворотами и оставляйте больше пространства для торможения. На мокрых листах, дорожной разметке и металлических люках избегайте резких маневров и торможения. Выбирайте перчатки, в которых удобно пользоваться тормозными рычагами. Если пальцы замерзли и трудно тормозить, остановитесь в безопасном месте и согрейтесь.

Что следует помнить другим участникам движения



Перед выездом оцените состояние дороги, проверьте транспорт и подберите экипировку. Если условия небезопасны, отложите поездку или выберите другой транспорт. До встречи дома.