Хто зараз змушений проходити обов’язковий техогляд

Як інформує Головний сервісний центр МВС, обов’язковий технічний контроль поширюється не на всі транспортні засоби. Його мають проходити:

вантажні автомобілі та причепи;

автобуси;

таксі;

легкові авто, які використовуються з комерційною метою;

транспорт, що перевозить небезпечні вантажі.

Натомість приватні легкові авто, які не використовуються для заробітку, звільнені від цієї формальної процедури незалежно від віку.

Що перевіряють під час техогляду

ОТК — це формальність під час якої оцінюють:

гальмівну систему;

рульове керування;

світлові прилади;

стан шин і коліс;

світлопропускання скла;

газобалонне обладнання (за наявності).

Також перевіряються інші елементи, які впливають на безпеку руху та екологію.

Повна відео фіксація

Техогляд передбачає обов’язкову фото- та відеофіксацію. Це зроблено для того, щоб:

унеможливити фальсифікацію результатів;

підтвердити реальний стан авто;

забезпечити прозорість процедури.

Важливо, що зображення повинні бути чіткими, відповідати реальному стану авто та містити дату перевірки.

Хто не повинен проходити техконтроль

Є категорії транспорту, які не підлягають ОТК:

приватні легкові автомобілі;

мотоцикли, мопеди;

легкові авто та вантажівки до 3,5 тонн — якщо їм менше двох років і вони не використовуються для заробітку;

техніка агропромислового комплексу.

Де пройти техогляд

ОТК проводять лише уповноважені суб’єкти, внесені до реєстру Головного сервісного центру МВС. Саме вони мають право видавати офіційний протокол про придатність транспортного засобу до експлуатації.

Висновок

Українська модель техконтролю є вибірковою, але це не означає, що відповідальність з водія знімається. Навіть якщо автомобіль не підлягає обов’язковому ОТК, регулярна перевірка його стану — питання не лише власної безпеки, а й безпеки інших учасників руху. Через технічні несправності в Україні відбувається менше 0,1% ДТП.