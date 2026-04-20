Какие автомобили сейчас должны проходить обязательный техосмотр

Кто вынужден проходить техосмотр
Как информирует Главный сервисный центр МВД, обязательный технический контроль распространяется не на все транспортные средства. Его должны проходить:
- грузовые автомобили и прицепы;
- автобусы;
- такси;
- легковые авто, которые используются с коммерческой целью;
- транспорт, перевозящий опасные грузы.
Зато частные легковые авто, которые не используются для заработка, освобождены от этой формальной процедуры независимо от возраста.
Что проверяют во время техосмотра
ОТК - это формальность во время которой оценивают:
тормозную систему;
- рулевое управление;
- световые приборы;
- состояние шин и колес;
- светопропускание стекол;
- газобаллонное оборудование (при наличии).
Также проверяются другие элементы, которые влияют на безопасность движения и экологию.
Полная видео фиксация
Техосмотр предусматривает обязательную фото- и видеофиксацию. Это сделано для того, чтобы:
- исключить фальсификацию результатов;
- подтвердить реальное состояние авто;
- обеспечить прозрачность процедуры.
Важно, что изображения должны быть четкими, соответствовать реальному состоянию авто и содержать дату проверки.
Кто не должен проходить техконтроль
Есть категории транспорта, которые не подлежат ОТК:
- частные легковые автомобили;
- мотоциклы, мопеды;
- легковые авто и грузовики до 3,5 тонн - если им меньше двух лет и они не используются для заработка;
- техника агропромышленного комплекса.
Где пройти техосмотр
ОТК проводят только уполномоченные субъекты, внесены в реестр Главного сервисного центра МВД. Именно они имеют право выдавать официальный протокол о пригодности транспортного средства к эксплуатации.
Вывод
Украинская модель техконтроля является выборочной, но это не значит, что ответственность с водителя снимается. Даже если автомобиль не подлежит обязательному ОТК, регулярная проверка его состояния - вопрос не только собственной безопасности, но и безопасности других участников движения. Из-за технических неисправностей в Украине происходит менее 0,1% ДТП.