Какие автомобили сейчас должны проходить обязательный техосмотр

Как информирует Главный сервисный центр МВД, обязательный технический контроль распространяется не на все транспортные средства. Его должны проходить:

Читайте также: Сколько ДТП в Украине возникает из-за технических неисправностей

грузовые автомобили и прицепы;

автобусы;

такси;

легковые авто, которые используются с коммерческой целью;

транспорт, перевозящий опасные грузы.

Зато частные легковые авто, которые не используются для заработка, освобождены от этой формальной процедуры независимо от возраста.

Что проверяют во время техосмотра

ОТК - это формальность во время которой оценивают:

тормозную систему;

рулевое управление;

световые приборы;

состояние шин и колес;

светопропускание стекол;

газобаллонное оборудование (при наличии).

Также проверяются другие элементы, которые влияют на безопасность движения и экологию.

Полная видео фиксация

Техосмотр предусматривает обязательную фото- и видеофиксацию. Это сделано для того, чтобы:

исключить фальсификацию результатов;

подтвердить реальное состояние авто;

обеспечить прозрачность процедуры.

Важно, что изображения должны быть четкими, соответствовать реальному состоянию авто и содержать дату проверки.

Кто не должен проходить техконтроль

Есть категории транспорта, которые не подлежат ОТК:

частные легковые автомобили;

мотоциклы, мопеды;

легковые авто и грузовики до 3,5 тонн - если им меньше двух лет и они не используются для заработка;

техника агропромышленного комплекса.

Где пройти техосмотр

ОТК проводят только уполномоченные субъекты, внесены в реестр Главного сервисного центра МВД. Именно они имеют право выдавать официальный протокол о пригодности транспортного средства к эксплуатации.

Вывод

Украинская модель техконтроля является выборочной, но это не значит, что ответственность с водителя снимается. Даже если автомобиль не подлежит обязательному ОТК, регулярная проверка его состояния - вопрос не только собственной безопасности, но и безопасности других участников движения. Из-за технических неисправностей в Украине происходит менее 0,1% ДТП.