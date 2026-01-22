Kia готує новий тип електрокара, що вразить публіку дизайном

За неофіційною інформацією, у разі запуску в серію модель може отримати назву EV7 або EV8 і стати окремою нішею в електричному портфелі бренду, повідомляє Auto24, посилаючись на дані Autocar.

Незвичний формат і нова філософія дизайну

Meta Turismo створювався як демонстрація дизайну Kia наступного покоління. Це не класичний седан і не повноцінний SUV, а радше витончений GT зі збільшеним кліренсом та спортивними пропорціями. Особливу увагу в концепті приділили інтер’єру.

За задумом дизайнерів, водій і пасажир отримують різний досвід взаємодії з автомобілем, що руйнує традиційний підхід до симетричної архітектури салону. Kia відкрито ставить під сумнів ідею однакової посадки для всіх, особливо в умовах, коли ролі водія та пасажира можуть суттєво відрізнятися.

Лінійка EV майже сформована

Головний дизайнер Kia в Європі Олівер Самсон зазначає, що з виходом компактного електричного кросовера EV2 поточна EV-лінійка бренду фактично завершена. Саме це, за його словами, поставило компанію в “унікальну ситуацію”, коли можна сміливо готувати наступне покоління моделей.

Йдеться, зокрема, про майбутні покоління EV6 та EV9, але паралельно Kia вивчає й абсолютно нові дизайнерські напрями без жорсткої прив’язки до існуючих форм.

Нові силуети та підходи до оформлення

За словами Самсона, кожен новий проєкт для Kia починається з чистого аркуша. Команда не намагається повторювати вже знайомі рішення, а постійно шукає нові варіанти обробки поверхонь і навіть експериментує з формою кузова.

Саме тому Meta Turismo розглядається як своєрідний тест. Це спроба переосмислити, яким може бути сучасний електричний седан, як зовні, так і зсередини. У компанії наголошують: простір для розвитку ще далеко не вичерпаний.

Діалог із покупцями перед серією

Попри сміливість концепту, Kia не поспішає з остаточними рішеннями. Компанія уважно стежить за реакцією публіки, адже головна мета полягає в тому, аби зрозуміти, чи відповідає такий формат очікуванням клієнтів бренду. Meta Turismo, за словами Самсона, — це запрошення до діалогу. Якщо відгук буде позитивним, концепт цілком може трансформуватися у серійний електрокар нового класу.