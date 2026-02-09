Kia та Hyundai тестує радіомаячки для пішоходів та велосипедистів

Система допомоги безпеки від UWB покликана виявляти перешкод довкола автомобіля. Ультраширокосмугове радіо (UWB) сканує простір біля транспортних засобів у реальному часі, в т.ч. у складних дорожніх ситуаціях.

Як пише eurotransport.de, Vision Pulse використовує UWB-модулі, встановлені в автомобілі, які безперервно приймають радіосигнали.

Точне позиціювання довкола транспортного засобу

Якщо поруч є інші транспортні засоби, велосипеди або пішоходи з сумісними модулями UWB (як-от смартфони, смартгодинники або трекери), то система вимірює час проходження сигналу і розраховує їхнє точне положення на основі цього. Програмне забезпечення виявляє потенційну небезпеку зіткнення і тоді з'являються попередження.

Сучасні системи моніторингу сліпих зон або навколишнього середовища зазвичай базуються на камерах, радарах або лідарах. Вони або дорогі, або досягають межі за поганої видимості та складних перехресть.

Натомість Vision Pulse покладається на високу пропускну здатність UWB у гігагерцовому діапазоні. Це дозволяє знаходити об'єкти радіусом до 100 метрів із відхиленням близько десяти сантиметрів.

За словами виробника, система досягає точності виявлення понад 99 відсотків – навіть у темряві або в несприятливих погодних умовах. Час реакції становить кілька мілісекунд, що дозволяє майже миттєво оцінити ризики.

Для міського трафіка та вразливих учасників дорожнього руху

Технологія насамперед орієнтована на міський транспорт, де велосипедисти та пішоходи часто перебувають поза полем зору. За допомогою спеціальних алгоритмів Vision Pulse також може передбачати рухи кількох об'єктів одночасно – навіть на високих швидкостях.

Прикладом може бути тестова версія, коли для дослідження взяли автобус дитячого садка. Діти отримали маленькі значки UWB, які кріпляться до рюкзаків і повідомляють про своє місцеперебування транспортному засобу.

Отож, коли автобус хочуть припаркувати взимку при поганому освітленні, але поруч є дитина, яку водій просто не бачить, система все одно втрутиться і подає попереджувальний сигнал. Якщо дитина стоїть за іншою машиною, система її розпізнає.

Можливе позатранспортне використання

Kia та Hyundai бачать подальші можливості застосування Vision Pulse поза межами класичних систем допомоги водієві.

У промислових умовах, таких як склади чи виробничі об'єкти, ця технологія може допомогти уникнути зіткнень між транспортними засобами та працівниками. Його також можна використовувати у сфері допомоги при стихійних лихах, наприклад, для виявлення людей під завалами.

Випробування в промисловості та логістиці

Vision Pulse наразі тестується в реальних умовах центру переобладнання PBV компанії Kia у Хвасоні (Південна Корея), де з 2025 року проводяться дослідження щодо того, як можна запобігти зіткненням між навантажувачами та працівниками.

Подальші випробування плануються в порту Пусан для оцінки запобігання зіткненням в умовах термінала.