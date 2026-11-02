Кімі Антонеллі став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії

Антонеллі забезпечив собі титул на 19-му етапі сезону в Мексиці. Поул-позицію здобув Льюїс Хемілтон, поруч із ним стартували Джордж Рассел та Шарль Леклер. Антонеллі розташувався на четвертій позиції, а Макс Ферстаппен стартував п'ятим. Перші четверо обрали шини Soft, тоді як пілот Red Bull розпочав гонку на Medium.

Старт та напружена боротьба

На старті Леклер випередив Рассела, а Ферстаппен одразу піднявся на третє місце.

Згодом монегаск вийшов у лідери після боротьби з напарником, чим скористався Макс, піднявшись на другу позицію.

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Тим часом Рассел вибив із боротьби Ісака Аджара. Стюарди взяли ці епізоди на розгляд і лише на 13-му колі оголосили рішення: Леклер отримав 5-секундний штраф, а Рассел – 10-секундний.

Особливістю траси в Мехіко є її розташування на висоті близько 2200 метрів над рівнем моря. Розріджене повітря впливає на роботу силових установок та аеродинаміку болідів, а пілоти змушені боротися з перегрівом і низьким зчепленням із трасою.

На сьомому колі гонку залишили обидва боліди Aston Martin: Фернандо Алонсо заїхав у бокси, а Ленс Стролл зупинився на трасі, що спричинило появу режиму Virtual Safety Car. Попри це, лідери не стали достроково заїжджати на піт-стоп.

Планові зупинки провідні пілоти відклали до 27-го кола. Першим із лідерів за новими шинами вирушив Оскар Піастрі. Наступного кола одночасно зупинилися Леклер і Ферстаппен. Макс опинився попереду завдяки штрафу монегаска, який той мав відбути під час піт-стопа. Стратегія Red Bull дозволила нідерландцю отримати перевагу, а перехід на м'які шини Soft мав допомогти йому втримувати високий темп до фінішу.

Антонеллі тим часом продовжував гонку без зупинки. На 42-му колі він залишався єдиним пілотом, який ще не відвідав бокси. Плановий піт-стоп італієць виконав наприкінці 43-го кола. Після зміни шин він повернувся на трасу четвертим, приблизно за 12 секунд позаду Хемілтона.

Аварії та рестарти

Однак невдовзі ситуація змінилася. На трасі з'явився автомобіль безпеки після масштабної аварії Валтері Боттаса. Хемілтон скористався можливістю заїхати в бокси за новим комплектом Soft, але дирекція гонки невдовзі зупинила заїзд червоними прапорами.

Це суттєво змінило перебіг гонки: попередні стратегічні розрахунки команд втратили актуальність. Перед рестартом дирекція зафіксувала порядок пілотів за результатами 43-го кола. Хемілтон опинився попереду Антонеллі, а Піастрі – перед Лінбладом.

Рестарт із місця знову приніс боротьбу. Хемілтон випередив напарника та спробував атакувати Ферстаппена, але нідерландець утримав лідерство. Антонеллі невдовзі пройшов Леклера й піднявся на третю позицію. Монегаск одразу опинився під тиском Ландо Норріса.

У глибині пелотону сталося зіткнення Ніко Хюлькенберга з Олівером Берманом. Пілот Haas завершив гонку, а гонщик Audi отримав штраф.

На 58-му колі аварію зазнав Арвід Лінблад. Пілот Racing Bulls демонстрував хороший темп і посідав сьоме місце, однак під час боротьби з Оскаром Піастрі припустився помилки. Контакт між болідами призвів до появи на трасі автомобіля безпеки, який зібрав пелотон.

Другий рестарт відбувся на 63-му колі. Хемілтон знову добре зреагував на старті, але цього не вистачило, щоб випередити Ферстаппена. Серед лідерів інших змін позицій не відбулося.

Макс Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Мексики, Льюїс Хемілтон фінішував другим, а Кімі Антонеллі замкнув трійку призерів.

Антонеллі – новий чемпіон!

Кімі став би чемпіоном і без подіуму, але зміг упевнено поставити красивий фінальний акорд у чемпіонській боротьбі.

Минулим італійським чемпіоном Формули-1 був ще Альберто Аскарі, який виграв чемпіонати 1952 та 1953 року. До слова, чемпіонський кубок пілот Mercedes отримає лише після завершення сезону.

Водночас сезон ще не завершений. У Кубку конструкторів команди продовжують боротьбу за підсумкові позиції, а в особистому заліку триває суперництво за віце-чемпіонство між Ферстаппеном, Хемілтоном і Расселом. Наступний етап Формули-1 відбудеться в Бразилії 8 листопада.