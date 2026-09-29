Кінець технічним проблемам: французька армія отримала модернізовані броньовики Jaguar R3

Оновлення нарешті вирішило низку технічних проблем попередніх модифікацій та дозволило повноцінно використовувати протитанкові ракети Akeron MP.

Як повідомляє видання Defence24, поставки стартували ще влітку, а офіційне підтвердження від французького оборонного відомства DGA з'явилося 21 вересня. Завдяки цьому траншу загальний парк цих колісних танків у французькому війську перевищив 130 одиниць.

Робота над помилками

До появи стандарту R3 французькі військові експлуатували понад сотню машин у версіях R1 та R2, які відверто страждали від дитячих хвороб. Екіпажі скаржилися на проблеми з веденням точного вогню по рухомих цілях, збої в електроніці та брак електроенергії для живлення всіх бортових систем.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Створена в рамках проекту Scorpion французька бойова розвідувальна машина Jaguar. Фото: KNDS France

Крім того, фіксувалися поломки кондиціонерів, виникала потреба в доопрацюванні шасі, а головне – машини не могли розкрити весь потенціал сучасних протитанкових комплексів. Через це на адресу розробників лунала жорстка критика, а військові навіть почали задивлятися на альтернативні варіанти вогневої підтримки.

Тепер більшість цих недоліків залишилася в минулому. Успішне впровадження KNDS France третьої генерації стало чудовою новиною не лише для Парижа, а й для експортних клієнтів. Зокрема, Бельгія очікує на 60 таких броньовиків, а Люксембург замовив 38 одиниць, і вони отримають техніку вже без стартових дефектів.

Взагалі повна назва цієї машини дещо інша – бойова розвідувальна броньована машина (EBRC) Jaguar 3. Фото: KNDS France

Що являє собою колісний хижак

Нагадаємо, що колісна бойова розвідувальна машина EBRC Jaguar розроблена потужним консорціумом компаній Nexter Systems, Thales та Arquus. Вона створена для заміни одразу кількох застарілих зразків техніки, зокрема AMX-10 RC та колісних винищувачів танків VAB Mephisto.

Головний калібр броньовика – 40-міліметрова автоматична гармата CT40, яка стріляє телескопічними боєприпасами. Її доповнюють 7,62-міліметровий кулемет та пускова установка для керованих ракет.

При бойовій масі у 25 тонн машина отримала двигун на 500 кінських сил. Це дозволяє броньовику розганятися до 90 км/год на шосе та долати понад 800 кілометрів на одній заправці, при цьому базова броня надійно тримає обстріл зі стрілецької зброї.