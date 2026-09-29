Конец техническим проблемам: французская армия получила модернизированные броневики Jaguar R3

Обновление наконец-то решило ряд технических проблем предыдущих модификаций и позволило полноценно использовать противотанковые ракеты Akeron MP.

Как сообщает издание Defence24, поставки стартовали еще летом, а официальное подтверждение от французского оборонного ведомства DGA появилось 21 сентября. Благодаря этому траншу общий парк этих колесных танков во французском войске превысил 130 единиц.

Работа над ошибками

До появления стандарта R3 французские военные эксплуатировали более ста машин в версиях R1 и R2, которые откровенно страдали детскими болезнями. Экипажи жаловались на проблемы с ведением точного огня по движущимся целям, сбоям в электронике и нехватке электроэнергии для питания всех бортовых систем.

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Создана в рамках проекта Scorpion французская боевая разведывательная машина Jaguar. Фото: KNDS Франция

Кроме того, фиксировались поломки кондиционеров, возникала потребность в доработке шасси, а главное – машины не могли раскрыть весь потенциал современных противотанковых комплексов. Поэтому в адрес разработчиков звучала жесткая критика, а военные даже начали заглядываться на альтернативные варианты огневой поддержки.

Теперь большинство этих недостатков осталось в прошлом. Успешное внедрение KNDS Франция третьего поколения стало прекрасной новостью не только для Парижа, но и для экспортных клиентов. В частности, Бельгия ожидает 60 таких броневиков, а Люксембург заказал 38 единиц, и они получат технику уже без стартовых дефектов.

Вообще полное название этой машины несколько иное – боевая разведывательная бронированная машина (EBRC) Jaguar 3. Фото: KNDS France

Что представляет собой колесный хищник

Напомним, колесная боевая разведывательная машина EBRC Jaguar разработана мощным консорциумом компаний Nexter Systems, Thales и Arquus. Она создана для замены нескольких устаревших образцов техники, в частности AMX-10 RC и колесных истребителей танков VAB Mephisto.

Главный калибр броневика – 40-миллиметровая автоматическая пушка CT40, стреляющая телескопическими боеприпасами. Ее дополняют 7,62-миллиметровый пулемет и пусковая установка для управляемых ракет.

При боевой массе в 25 тонн машина получила двигатель на 500 лошадиных сил. Это позволяет броневику разгоняться до 90 км/ч на шоссе и преодолевать более 800 км на одной заправке, при этом базовая броня надежно держит обстрел из стрелкового оружия.