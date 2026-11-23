Як повідомляє видання NHK World-Japan, ініціатором глобальних змін виступила Японська асоціація автовиробників (див. відео нижче) спільно з місцевою асоціацією виробників автозапчастин. Вони планують поступово розширювати перелік однакових компонентів для різних брендів, щоб витримати жорстку конкуренцію на світовому ринку.

На першому етапі інженери візьмуться за кузовну сталь та смоли для пластикових зовнішніх панелей. Для металу створять єдині стандарти сталевих листів, а для пластику узгодять критерії перероблення, які досі у кожної марки були своїми.

Під тотальну оптимізацію потраплять і джгути проводів, які об'єднують бортову електроніку. Зараз у японському автопромі налічується близько 70 тисяч різновидів таких кабелів, що створює величезні логістичні та фінансові проблеми.

Навіщо конкурентам однакові запчастини

Голова асоціації та віцеголова корпорації Toyota Кодзі Сато пояснив, що рішення ухвалили після численних скарг від працівників на місцях.

"Ми хочемо дати автовиробникам змогу виділити більше управлінських ресурсів на ті сфери, де вони можуть підвищити свою конкурентоспроможність, – підкреслив топменеджер під час пресконференції.

Зекономлені на закупівлях кошти та час японці планують вкласти у так звані програмно-визначені транспортні засоби. Це машини, функціонал яких можна кардинально покращувати простим оновленням софту повітрям, як у сучасних смартфонах.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, що зараз світова автомобільна промисловість переживає найбільшу трансформацію за останнє століття. Стрімкий розвиток китайських брендів змушує навіть найзатятіших японських конкурентів забути про гордість та об'єднувати зусилля заради виживання.