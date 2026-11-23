ФОТО: NHK World-Japan|
Унификация начнется с листовой стали для кузовов и смолы для пластмасс
Как сообщает издание NHK World-Japan, инициатором глобальных перемен выступила Японская ассоциация автопроизводителей (см. видео ниже) совместно с местной ассоциацией изготовителей автозапчастей. Они планируют постепенно расширять список одинаковых компонентов для разных брендов, чтобы выдержать жесткую конкуренцию на мировом рынке.
На первом этапе инженеры возьмутся за кузовную сталь и смолы для пластиковых наружных панелей. Для металла создадут единые стандарты стальных листов, а для пластика согласуют критерии переработки, которые до сих пор у каждой марки были своими.
Под тотальную оптимизацию попадут и жгуты проводов, объединяющих бортовую электронику. Теперь в японском автопроме насчитывается около 70 тысяч разновидностей таких кабелей, что создает огромные логистические и финансовые проблемы.
Зачем конкурентам одинаковые запчасти
Глава ассоциации и вицеголова корпорации Toyota Кодзи Сато объяснил, что решение было принято после многочисленных жалоб от работников на местах.
" Мы хотим дать автопроизводителям возможность выделить больше управленческих ресурсов в те сферы, где они могут повысить свою конкурентоспособность, – подчеркнул топ-менеджер во время пресс-конференции.
Сэкономленные на закупках средства и время японцы планируют вложить в так называемые программно-определенные транспортные средства. Это машины, функционал которых можно кардинально улучшать простым обновлением софта по воздуху, как в современных смартфонах.
Что было известно раньше?
Напомним, что сейчас мировая автомобильная промышленность переживает самую большую трансформацию за последнее столетие. Стремительное развитие китайских брендов заставляет даже самых ярых японских конкурентов. забыть о гордости и объединять усилия ради выживания.