Как сообщает издание NHK World-Japan, инициатором глобальных перемен выступила Японская ассоциация автопроизводителей (см. видео ниже) совместно с местной ассоциацией изготовителей автозапчастей. Они планируют постепенно расширять список одинаковых компонентов для разных брендов, чтобы выдержать жесткую конкуренцию на мировом рынке.

На первом этапе инженеры возьмутся за кузовную сталь и смолы для пластиковых наружных панелей. Для металла создадут единые стандарты стальных листов, а для пластика согласуют критерии переработки, которые до сих пор у каждой марки были своими.

Под тотальную оптимизацию попадут и жгуты проводов, объединяющих бортовую электронику. Теперь в японском автопроме насчитывается около 70 тысяч разновидностей таких кабелей, что создает огромные логистические и финансовые проблемы.

Зачем конкурентам одинаковые запчасти

Глава ассоциации и вицеголова корпорации Toyota Кодзи Сато объяснил, что решение было принято после многочисленных жалоб от работников на местах.

" Мы хотим дать автопроизводителям возможность выделить больше управленческих ресурсов в те сферы, где они могут повысить свою конкурентоспособность, – подчеркнул топ-менеджер во время пресс-конференции.

Сэкономленные на закупках средства и время японцы планируют вложить в так называемые программно-определенные транспортные средства. Это машины, функционал которых можно кардинально улучшать простым обновлением софта по воздуху, как в современных смартфонах.

Что было известно раньше?

Напомним, что сейчас мировая автомобильная промышленность переживает самую большую трансформацию за последнее столетие. Стремительное развитие китайских брендов заставляет даже самых ярых японских конкурентов. забыть о гордости и объединять усилия ради выживания.