Клавіатури витісняють ломи: як змінюється злочинність на транспорті

За даними Асоціації захисту технологічних активів TAPA EMEA, у 2024–2025 роках на ключових транспортних ринках Європи зафіксовано понад 30,5 тис. інцидентів, пов’язаних із крадіжками вантажів. Офіційно задокументовані збитки перевищили 860 млн євро.

Експерти зазначають, що реальні втрати можуть бути значно більшими, оскільки фінансові наслідки розкриваються лише у невеликій частині випадків. На цьому, зокрема, наголошують в Trucks.ba.

Читайте також У яких країнах Європи найбільше крадуть з вантажівок: рейтинг

Польща та Східна Європа – серед найбільш уразливих

У країнах Центральної та Східної Європи за два роки зареєстровано понад 5,3 тис. таких злочинів.

Особливо складною залишається ситуація в Польщі, на яку припадає понад 32% усіх зафіксованих крадіжок у регіоні. Тут динаміка зростає щороку і тенденцій на зменшення не видно.

Крім того, майже кожен двадцятий інцидент супроводжується погрозами або застосуванням сили, що перевищує середньоєвропейські показники.

Статистку з крадіжками вантажів вивели в TAPA EMEA, але й це не остаточні цифри, бо є безліч дрібних за сумами викрадень, що не ввійшли у загальний перелік. Інфографіка: сайт teretnjaci.ba

Як працюють сучасні шахраї

Найпоширеніша схема передбачає створення фальшивих інтернет-доменів та електронних адрес, які зовні майже не відрізняються від справжніх.

Зловмисники копіюють документи, логотипи та реквізити реальних компаній, після чого отримують замовлення як нібито перевірені перевізники.

Ще складнішим є сценарій зламу корпоративної пошти. У таких випадках злочинці тривалий час відстежують комунікації компанії та перехоплюють управління перевезенням у найбільш вигідний момент.

Читайте також Де зросли страхові претензії на відшкодування втрат вантажу з автотранспорту: інфографіка

Чому ризики зростають

Через дефіцит водіїв і високий тиск дедлайнів багато логістичних операторів обмежуються формальною перевіркою нових партнерів. Часто достатньо кількох документів у PDF-форматі, які можуть бути підробленими або вже недійсними.

Саме цей розрив між документами та реальною перевіркою компанії сьогодні є головною можливістю для шахраїв.

Що рекомендують експерти

Для зниження ризиків фахівці радять:

автоматично перевіряти ліцензії та сертифікати в режимі реального часу;

контролювати цифрову ідентичність партнерів і справжність доменів;

використовувати системи аналізу поведінки перевізників;

вивести питання кібербезпеки на рівень керівництва компаній.

Експерти наголошують: майбутня боротьба з крадіжками вантажів відбуватиметься не на стоянках чи складах, а насамперед у цифровому середовищі.