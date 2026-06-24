Клавиатуры вытесняют ломы: как меняется преступность на транспорте

По данным Ассоциации защиты технологических активов TAPA EMEA, в 2024–2025 годах на ключевых транспортных рынках Европы было зафиксировано более 30,5 тыс. инцидентов, связанных с кражами грузов. Официально задокументированные убытки превысили 860 млн евро.

Эксперты отмечают, что реальные потери могут быть значительно больше, поскольку финансовые последствия раскрываются лишь в небольшой части случаев. На этом, в частности, подчеркивают в Trucks.ba.

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Польша и Восточная Европа в самых уязвимых

В странах Центральной и Восточной Европы за два года зарегистрировано более 5,3 тыс. таких преступлений.

Особенно сложной остается ситуация в Польше, на долю которой приходится более 32% всех зафиксированных краж в регионе. Здесь динамика растет из года в год, и тенденции к снижению не наблюдается.

Кроме того, почти каждый двадцатый инцидент сопровождается угрозами или применением силы, что превышает среднеевропейские показатели.

Статистику по кражам грузов подготовили в TAPA EMEA, но и это не окончательные цифры, поскольку существует множество мелких по суммам краж, которые не вошли в общий перечень. Инфографика: сайт teretnjaci.ba

Как работают современные мошенники

Наиболее распространённая схема предусматривает создание поддельных интернет-доменов и электронных адресов, которые внешне почти не отличаются от настоящих.

Злоумышленники копируют документы, логотипы и реквизиты реальных компаний, после чего получают заказы как якобы проверенные перевозчики.

Еще сложнее сценарий взлома корпоративной почты. В таких случаях преступники длительное время отслеживают коммуникации компании и перехватывают управление перевозкой в наиболее выгодный момент.

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Почему риски растут

Из-за нехватки водителей и высокого давления сроков многие логистические операторы ограничиваются формальной проверкой новых партнеров. Часто достаточно нескольких документов в формате PDF, которые могут быть поддельными или уже недействительными.

Именно этот разрыв между документами и реальной проверкой компании сегодня является главной лазейкой для мошенников.

Что рекомендуют эксперты

Для снижения рисков специалисты советуют:

автоматически проверять лицензии и сертификаты в режиме реального времени;

контролировать цифровую идентичность партнеров и подлинность доменов;

использовать системы анализа поведения перевозчиков;

вынести вопросы кибербезопасности на уровень руководства компаний.

Эксперты подчеркивают: будущая борьба с кражами грузов будет происходить не на стоянках или складах, а прежде всего в цифровой среде.