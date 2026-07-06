KNDS створює гаубицю, що стрілятиме на 100 кілометрів: викликі надто серйозні

Уже сьогодні система забезпечує ураження цілей на відстані до 60 км звичайними снарядами. У перспективі, із застосуванням спеціалізованих снарядів із прямоточним повітряно-реактивним двигуном або плануючих боєприпасів, дальність стрільби може сягнути 100 км.

Нічого подібного в арсеналі військ НАТО ще не було. Про це розповідає auto-motor-und-sport.de.

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Такого довгого дула ще не було

Нову артилерійську систему показали на міжнародній виставці Eurosatory. Loras (Long Range Artillery System) має 155-мм гармату зі стволом довжиною 58 калібрів. Для порівняння, більшість сучасних європейських самохідних гаубиць використовують стволи довжиною 52 калібри, а американська M109A7 Paladin – лише 39 калібрів.

Збільшена довжина ствола та використання потужніших модульних порохових зарядів дозволили значно наростити дальність стрільби. Система підтримує використання від одного до восьми модулів заряду, тоді як, наприклад, французька Caesar використовує максимум шість.

Boxer отримав ще одну місію

Гармата з повністю автоматичною системою заряджання побудована на гусеничному шасі Boxer. Платформа Loras має розміри 11,5 м у довжину, 3,5 м – у ширину та стільки ж у висоту. Попри те, що такий розмір по ширині не вписується в залізничні нормативи перевезень, самохідка піде в серійне виробництво.

Основним транспортом для її доставлення в район бойових дій буде все-таки низькорамний автомобільний трал. У фронтовій чи прифронтовій зоні гаубиця на шасі Boxer зможе пересуватися самостійно.

Для гусеничної 45-тонної машини з такою надбудовою розробник використовує силовою установкою з дизельним двигуном MTU та трансмісією Renk HSWL-256. Таке поєднання забезпечує потужність до 900 кВт /1223,6 к.с..

Машина з повним боєкомплектом та екіпажем спроможна по дорозі мчати зі швидкістю 70 км/год. По бездоріжжю вона поїде у кращому разі удвічі повільніше, все залежить від рельєфу, стану покриття і, зрозуміло, ваги, оскільки після операційного використання боєкомплекту вона буде значно легшою і покидатиме позицію швидше.

Загалом же співвідношення потужності до маси становить приблизно від 20 до 25 кВт/т, а запас ходу — до 500 км.

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До серійного виготовлення ще далеко

Самохідна гаубиця практично готова, її робочий зразок уже є. Однак серійне виробництво Loras заплановано на 2032–2035 роки.

У KNDS зазначають, що Loras не є окремим проєктом, а стане основою нового сімейства далекобійних артилерійських систем. Гарматний модуль запозичено з програми Artillery Gun Module (AGM), а новий ствол L58 виробляють на підприємстві компанії у французькому Буржі. Перший прототип уже пройшов початкові іспити. Випробувальні стрільби заплановано розпочати уже в нинішньому році.