KNDS разрабатывает гаубицу с дальностью стрельбы 100 километров: вызовы слишком серьезны

Уже сегодня система обеспечивает поражение целей на расстоянии до 60 км обычными снарядами. В перспективе, при применении специализированных снарядов с прямоточным воздушно-реактивным двигателем или планирующих боеприпасов, дальность стрельбы может достичь 100 км.

Ничего подобного в арсенале войск НАТО еще не было. Об этом рассказывает auto-motor-und-sport.de.

Читайте также От интенсивной работы по противнику стволы самоходных установок Archer быстро изнашиваются, но это не проблема



Такого длинного ствола еще не было

Новую артиллерийскую систему представили на международной выставке Eurosatory. Loras (Long Range Artillery System) оснащена 155-мм пушкой со стволом длиной 58 калибров. Для сравнения: большинство современных европейских самоходных гаубиц используют стволы длиной 52 калибра, а американская M109A7 Paladin – всего 39 калибров.

Увеличенная длина ствола и использование более мощных модульных пороховых зарядов позволили значительно увеличить дальность стрельбы. Система поддерживает использование от одного до восьми модулей заряда, тогда как, например, французская Caesar использует максимум шесть.

Boxer получил еще одну миссию

Гаубица с полностью автоматической системой заряжания построена на гусеничном шасси Boxer. Платформа Loras имеет размеры 11,5 м в длину, 3,5 м – в ширину и столько же в высоту. Несмотря на то, что такая ширина не соответствует железнодорожным нормам перевозки, самоходная установка пойдет в серийное производство.

Основным средством транспортировки для ее доставки в район боевых действий будет все-таки низкорамный автомобильный трейлер. В фронтовой или прифронтовой зоне гаубица на шасси Boxer сможет передвигаться самостоятельно.

Для гусеничной 45-тонной машины с такой надстройкой разработчик использует силовую установку с дизельным двигателем MTU и трансмиссией Renk HSWL-256. Такое сочетание обеспечивает мощность до 900 кВт / 1223,6 л.с.

Машина с полным боекомплектом и экипажем способна мчаться по дороге со скоростью 70 км/ч. По бездорожью она будет двигаться в лучшем случае в два раза медленнее – все зависит от рельефа, состояния покрытия и, разумеется, веса, поскольку после оперативного использования боекомплекта она станет значительно легче и будет покидать позицию быстрее.

В целом же соотношение мощности к массе составляет примерно от 20 до 25 кВт/т, а запас хода – до 500 км.

Читайте также Из Германии в Украину впервые прибудут наземные роботы Gereon RCS и многое другое

До серийного производства еще далеко

Самоходная гаубица практически готова, ее рабочий образец уже существует. Однако серийное производство Loras запланировано на 2032–2035 годы.

В KNDS отмечают, что Loras не является отдельным проектом, а станет основой нового семейства дальнобойных артиллерийских систем. Орудийный модуль заимствован из программы Artillery Gun Module (AGM), а новый ствол L58 производят на предприятии компании во французском Бурже. Первый прототип уже прошел первоначальные испытания. Испытательные стрельбы на сверхдальность и поражение планируется начать уже в этом году.