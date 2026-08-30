Škoda cвяткує 30-річчя сучасної генерації бестселера Octavia

Модель відіграла ключову роль у трансформації бренду після його входження до складу Volkswagen Group. Сьогодні поточне четверте покоління автомобіля випускається на заводах у Млада-Болеславі, Квасинах, а також у місті Костанай у Казахстані.

Генеральний директор Škoda Auto Клаус Целльмер зазначив: "Octavia є іконою бренду Škoda вже три десятиліття. У кузовах Combi або Liftback вона послідовно забезпечує те, чому віддають перевагу клієнти: винятковий простір, практичність, безпеку та оснащення за виняткову цінність. Бagато в чому Octavia визначила прагнення Škoda пропонувати більше, ніж очікується. Це дозволило Octavia стимулювати наше міжнародне зростання, завоювавши довіру поколінь клієнтів. Поки Škoda продовжує розвиватися та виходити в нові сегменти, Octavia залишається потужним символом орієнтованих на клієнта інновацій та філософії Simply Clever".

Історія відродження культової назви та перші покоління

Рішення про відродження історичної назви Octavia, яку використовували для моделей 1959-1971 років, було прийнято під час розробки нового автомобіля у 1992 році. Дизайн ліфтбека першої генерації з об'ємом багажника 528 літрів створив Дірк ван Бракель, який на той час очолював дизайнерський відділ Škoda.

Серійне виробництво стартувало у вересні 1996 року, а в березні 1998 року з'явився універсал Octavia Combi, доповнений у 1999 році повнопривідною версією. У 2000 році відбувся дебют спортивної модифікації Octavia RS. Загалом перше покоління розійшлося тиражем у 1,44 мільйона одиниць і залишалося у виробництві до 2010 року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Друга генерація моделі, представлена у 2004 році, випускалася до 2013 року і досягла тиражу у 2,6 мільйона екземплярів. Автомобіль отримав збільшений на 32 літри багажний відсік та нові технології, зокрема роботизовану трансмісію DSG з подвійним зчепленням.

Третє покоління (2012-2020) отримало полегшений кузов, оновлені двигуни TSI та TDI, а також екологічну версію GreenLine з рекуперацією енергії гальмування та покращеною аеродинамікою. У 2017 році модель отримала плановий рестайлінг із розділеною передньою оптикою та оновленими мультимедійними системами.

Четверте покоління та сучасні технології

Дебют четвертого покоління відбувся у листопаді 2019 року у кузовах ліфтбек та Combi, а на початку 2024 року модель отримала планове оновлення. Сучасна Octavia пропонує високий рівень безпеки завдяки комплексу з 10 подушок безпеки та асистенту контролю втоми водія Attention and Drowsiness Assist із новим алгоритмом оцінки стану людини за кермом.

За роки існування модель здобула численні міжнародні нагороди, серед яких Best Cars та "Золоте кермо", залишаючись одним із найпопулярніших автомобілів для приватних та корпоративних клієнтів на світових ринках.