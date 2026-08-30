Škoda празднует 30-летие современной генерации бестселлера Octavia

Модель сыграла ключевую роль в трансформации бренда после его вхождения в состав Volkswagen Group. Сегодня текущее четвертое поколение автомобиля выпускается на заводах в Млада-Болеславе, Квасинах и в городе Костанай в Казахстане.

Генеральный директор Škoda Auto Клаус Целльмер отметил: "Octavia является иконой бренда Škoda уже три десятилетия. В кузовах Combi или Liftback она последовательно обеспечивает то, что предпочитают клиенты: исключительное пространство, практичность, безопасность и оснащение за исключительную ценность. Багато во многом Octavia определило стремление Škoda предлагать больше, чем глаза. завоевав доверие поколений клиентов. Пока Škoda продолжает развиваться и выходить в новые сегменты, Octavia остается мощным символом ориентированных на клиента инноваций и философии Simply Clever».

История возрождения культового названия и первые поколения

Решение о возрождении исторического названия Octavia, которое использовали для моделей 1959-1971 годов, было принято при разработке нового автомобиля в 1992 году. Дизайн лифтбека первого поколения с объемом багажника 528 литров создал Дирк ван Бракель, возглавлявший в то время дизайнерский отдел Škoda.

Серийное производство стартовало в сентябре 1996 г., а в марте 1998 г. появился универсал Octavia Combi, дополненный в 1999 г. полноприводной версией. В 2000 году состоялся дебют спортивной модификации Octavia RS. В общей сложности первое поколение разошлось тиражом в 1,44 миллиона единиц и оставалось в производстве до 2010 года.

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Второе поколение модели, представленное в 2004 году, выпускалось к 2013 году и достигло тиража в 2,6 миллиона экземпляров. Автомобиль получил увеличенный на 32 литра багажный отсек и новые технологии, в том числе роботизированную трансмиссию DSG с двойным сцеплением.

Третье поколение (2012-2020) получило облегченный кузов, обновленные двигатели TSI и TDI, а также экологическую версию GreenLine с рекуперацией энергии торможения и улучшенной аэродинамикой. В 2017 году модель получила плановый рестайлинг с разделенной передней оптикой и обновленными мультимедийными системами.

Четвертое поколение и современные технологии

Дебют четвертого поколения состоялся в ноябре 2019 в кузовах лифтбек и Combi, а в начале 2024 модель получила плановое обновление. Современная Octavia предлагает высокий уровень безопасности благодаря комплексу из 10 подушек безопасности и ассистенту контроля усталости водителя Attention and Drowsiness Assist с новым алгоритмом оценки состояния человека за рулем.

За годы существования модель завоевала многочисленные международные награды, среди которых Best Cars и "Золотой руль", оставаясь одним из самых популярных автомобилей для частных и корпоративных клиентов на мировых рынках.