Škoda Octavia отримала нову повногібридну силову установку: характеристики та ціна

Нова система займає проміжне місце між "м’якими" та плагін-гібридними модифікаціями. Енергія для акумулятора надходить під час рекуперативного гальмування або виробляється двигуном внутрішнього згоряння за потреби.

Škoda Octavia Hybrid доступна у двох версіях

Повногібридна Škoda Octavia буде доступна у двох варіантах, які технічно не відрізняються між собою, але мають різну сумарну потужність – 100 кВт (136 к.с.) або 125 кВт (170 к.с.). В обох випадках основу силової установки становить бензиновий 1,5-літровий двигун TSI. Залежно від версії він розвиває 96 або 110 кВт.

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Двигун внутрішнього згоряння працює разом із двома електромоторами: генератором потужністю 110 кВт і тяговим електромотором потужністю 125 кВт. Система також включає акумулятор ємністю 1,6 кВт-год із хімією NMC та нову одноступеневу автоматичну трансмісію TQ250, розроблену спеціально для гібридної силової установки.

Гібрид працює у послідовному та паралельному режимах

Особливістю нової силової установки Škoda Octavia Hybrid є можливість працювати як послідовно-паралельний гібрид. У послідовному режимі бензиновий двигун не має механічного зв’язку з колесами. Автомобіль рухається виключно завдяки електромотору, тоді як ДВЗ за необхідності працює як генератор для вироблення електроенергії.

Такий режим Octavia Hybrid переважно використовує на швидкостях до приблизно 60 км/год. На вищій швидкості система може перейти до паралельного режиму. У цьому випадку бензиновий двигун через зчеплення та одноступеневу трансмісію передає тягу на колеса, а його потужність може комбінуватися з електричною.

Під час інтенсивного прискорення провідну роль бере на себе електромотор, забезпечуючи швидку реакцію на натискання педалі акселератора. Перемикання між режимами відбувається автоматично. Електроніка враховує швидкість автомобіля, навантаження, нахил дороги та рівень заряду акумулятора. Система самостійно визначає, коли доцільніше використовувати бензиновий двигун, електротягу або їхню комбінацію.

Octavia Hybrid може рухатися накатом із вимкненим ДВЗ

На високих швидкостях гібридна Octavia також здатна рухатися накатом із вимкненим бензиновим двигуном. У режимах Eco та Normal після відпускання педалі акселератора автомобіль уповільнюється лише незначно. У спортивному режимі Sport рівень рекуперації вищий, тому автомобіль сильніше сповільнюється після відпускання акселератора. Заявлена комбінована витрата пального Škoda Octavia Hybrid становить 4,3 л/100 км за циклом WLTP.

Рекуперативне гальмування повністю контролюється електронікою та автоматично змінюється залежно від поточних умов руху. Водій може впливати на характер роботи силової установки за допомогою вибору режиму руху, але окремо керувати роботою гібридної системи не потрібно.

Що змінилося в оснащенні Octavia Hybrid

Окрім нової силової установки, гібридна Octavia має низку відмінностей від інших версій моделі. У стандартне оснащення входять 17-дюймові легкосплавні диски Mensa, спеціальні позначення Hybrid та мультимедійна система з 13-дюймовим дисплеєм.

Через розташування акумулятора під підлогою багажного відсіку гібридна версія не отримала змінної підлоги багажника та запасного колеса. Також для Octavia Hybrid недоступні спортивна підвіска зі зменшеним кліренсом та пакет для руху поганими дорогами.

Багажник і версії

Škoda Octavia Hybrid буде доступна у двох варіантах кузова – седан та універсал. Автомобіль оснащується 40-літровим паливним баком, а тяговий акумулятор розташований під задніми сидіннями. Об’єм багажника Octavia Hybrid становить 460 літрів, а після складання задніх сидінь збільшується до 1400 літрів. Універсал Octavia Hybrid має багажник об’ємом 485 літрів, який можна збільшити до 1540 літрів зі складеними задніми сидіннями.