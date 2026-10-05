Škoda Octavia получила новую полногибридную силовую установку: характеристики и цена

Новая система занимает промежуточное место между "мягкими" и плагин-гибридными модификациями. Энергия для аккумулятора поступает при рекуперативном торможении или производится двигателем внутреннего сгорания при необходимости.

Škoda Octavia Hybrid доступна в двух версиях

Полногибридная Škoda Octavia будет доступна в двух вариантах, которые технически не отличаются между собой, но имеют разную суммарную мощность – 100 кВт (136 л.с.) или 125 кВт (170 л.с.). В обоих случаях основание силовой установки составляет бензиновый 1,5-литровый двигатель TSI. В зависимости от версии он развивает 96 или 110 кВт.

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Двигатель внутреннего сгорания работает вместе с двумя электромоторами: генератором мощностью 110 кВт и тяговым электромотором мощностью 125 кВт. Система также включает аккумулятор емкостью 1,6 кВтч с химией NMC и новую одноступенчатую автоматическую трансмиссию TQ250, разработанную специально для гибридной силовой установки.

Гибрид работает в последовательном и параллельном режимах.

Особенностью новой силовой установки Škoda Octavia Hybrid является возможность работы как последовательно-параллельный гибрид. В последовательном режиме бензиновый двигатель не имеет механической связи с колесами. Автомобиль двигается исключительно благодаря электромотору, тогда как ДВС при необходимости работает как генератор для выработки электроэнергии.

Такой режим Octavia Hybrid предпочтительно использует на скоростях примерно до 60 км/ч. На более высокой скорости система может перейти к параллельному режиму. В этом случае бензиновый двигатель через сцепление и одноступенчатую трансмиссию передает тягу на колеса, а его мощность может сочетаться с электрической.

Во время интенсивного ускорения ведущую роль берет на себя электромотор, обеспечивая быструю реакцию на нажатие акселератора педали. Переключение между режимами происходит автоматически. Электроника учитывает скорость автомобиля, погрузку, наклон дороги и уровень заряда аккумулятора. Система самостоятельно определяет, когда целесообразнее использовать бензиновый двигатель, электротягу или их комбинацию.

Octavia Hybrid может двигаться накатом с выключенным ДВС

На высоких скоростях гибридная Octavia также способна двигаться по накату с выключенным бензиновым двигателем. В режимах Eco и Normal после отпуска педали акселератора автомобиль замедляется лишь незначительно. В спортивном режиме Sport уровень рекуперации выше, поэтому автомобиль сильнее замедляется после отпуска акселератора. Заявленный комбинированный расход горючего Škoda Octavia Hybrid составляет 4,3 л/100 км по циклу WLTP.

Рекуперативное торможение полностью контролируется электроникой и автоматически меняется в зависимости от текущих условий движения. Водитель может влиять на характер работы силовой установки с помощью выбора режима движения, но отдельно управлять работой гибридной системы не требуется.

Что изменилось в оснащении Octavia Hybrid

Кроме новой силовой установки, гибридная Octavia имеет ряд отличий от других версий модели. В стандартную оснастку входят 17-дюймовые легкосплавные диски Mensa, специальные обозначения Hybrid и мультимедийная система с 13-дюймовым дисплеем.

Из-за расположения аккумулятора под полом багажного отсека гибридная версия не получила сменного пола багажника и запасного колеса. Также для Octavia Hybrid недоступны спортивная подвеска с уменьшенным клиренсом и пакет для движения по плохим дорогам.

Багажник и версии

Škoda Octavia Hybrid будет доступна в двух вариантах кузова – седан и универсал. Автомобиль оснащается 40-литровым топливным баком, а тяговый аккумулятор находится под задними сиденьями. Объем багажника Octavia Hybrid составляет 460 литров, а после складывания задних сидений увеличивается до 1400 литров. Универсал Octavia Hybrid имеет багажник объемом 485 литров, который можно увеличить до 1540 литров со сложенными задними сиденьями.