Škoda роздає 3D-моделі аксесуарів для авто: їх можна безкоштовно надрукувати вдома

Як повідомляє офіційний портал Škoda, компанія запартнерилася з найбільшою у світі платформою для 3D-друку Printables.com. Саме там інженери та дизайнери розмістили креслення деталей, які раніше вимагали б складного заводського виробництва та логістики.

Практичність на кожен день

Ініціатива стала логічним продовженням філософії Simply Clever, яка робить щоденне користування машиною зручнішим. Водіям пропонують завантажити та роздрукувати тримачі для телефонів, гачки для кабелів USB, монетниці та спеціальні кріплення для спинок сидінь.

Головна фішка в тому, що більшість цих саморобок ідеально стають у штатні місця зберігання і не потребують жодного втручання в конструкцію салону. Причому файли розроблені не лише для актуальної лінійки, а й для моделей, які вже давно зняті з конвеєра.

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Ексклюзив для нових електрокарів

Окрему увагу розробники приділили власникам свіжих моделей Epiq та Peaq, створивши для них специфічні рішення за запитами самої спільноти. Для цих авто можна надрукувати кришки підстаканників, органайзери для нижньої консолі та спеціальні вставки у великий бокс.

Представники бренду зазначають, що саме зворотний зв'язок від користувачів на платформі допомагає команді вирішувати, які ідеї втілювати наступними. "Наразі абсолютним хітом серед водіїв став верхній гачок для кріплення", – підкреслили в компанії.

Нагадаємо, що раніше чеська марка вже експериментувала з 3D-технологіями, випускаючи деталізовані масштабні моделі своїх автомобілів для самостійного друку. Тодішня позитивна реакція фанатів бренду і підштовхнула керівництво до створення повноцінної бази практичних аксесуарів.